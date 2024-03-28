Латвия ввела запрет на вывоз автомобилей в Беларусь

Очередной недружественный шаг западных соседей. Латвия вслед за Польшей ввела запрет на вывоз в Беларусь автомобилей. Речь о транспорте, где объем двигателя превышает 1,6 литра, а также машин стоимостью более 50 тыс. евро.

Таможенный комитет Беларуси выступил с предупреждением для автовладельцев. С 26 марта на единственном работающем латвийско-белорусском пункте пропуска "Патерниеки" машины на транзитных номерах попросту разворачивают от границы.

Чтобы проехать, очевидцы рассказывают в интернете о практически невыполнимых условиях. В частности: необходимо предоставить документ с подтверждением, что производитель авто знает, кто является продавцом и покупателем; также в курсе про транзит через Беларусь или Россию и гарантирует, что машину не перепродадут на территории этих стран.