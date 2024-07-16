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Латвия закрывает границу для белорусских авто с 16 июля

Официальная Рига объявила о намерении запретить въезд на свою территорию автомобилей с белорусскими номерными знаками. Такое решение приняла латвийская Служба госдоходов.

Данный запрет предполагает, что за его нарушение к водителю могут быть применены самые строгие карательные меры, включая конфискацию авто. Латвийская сторона настаивает, что данное решение было принято в рамках 8-го пакета антибелорусских санкций ЕС, хотя именно это ограничение упомянутым пакетом не предусмотрено. Белорусский МИД назвал шаг латвийцев откровенно враждебным.

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:
Это удар по обычным людям. Совершенно понятно, что в первую очередь пострадают смешанные семьи, граждане двух стран, которые ездят к своим родственникам, туристы с детьми, путешественники и так далее. Поэтому мы считаем данный шаг бесчеловечным и антигуманным. Он не имеет никакого практического смысла, никакого законного правового обоснования и приведет к сознательному осложнению гуманитарных и культурных связей между Латвией и Беларусью, усилению атмосферы недоверия.

"Сожалеем, что Рига, явно действуя в ущерб своим национальным интересам, в очередной раз отдала предпочтение таким нецивилизованным и недемократичным мерам. Вся ответственность за это лежит на латвийской стороне. Отмечу, что в планах белорусской стороны нет намерений принимать симметричные меры против граждан Латвии", - подчеркнул Анатолий Глаз.

Запрет вступает в силу 16 июля.

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