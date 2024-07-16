Латвия закрывает границу для белорусских авто с 16 июля

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:

Это удар по обычным людям. Совершенно понятно, что в первую очередь пострадают смешанные семьи, граждане двух стран, которые ездят к своим родственникам, туристы с детьми, путешественники и так далее. Поэтому мы считаем данный шаг бесчеловечным и антигуманным. Он не имеет никакого практического смысла, никакого законного правового обоснования и приведет к сознательному осложнению гуманитарных и культурных связей между Латвией и Беларусью, усилению атмосферы недоверия.