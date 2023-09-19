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Латвия закрывает пункт пропуска "Силене" 19 сентября - ГПК

Латвия закрывает пункт пропуска "Силене" 19 сентября - ГПК

Латвия закрывает пункт пропуска "Силене" 19 сентября. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой наГосударственныйпограничныйкомитет.

По официальной информации латвийской стороны, с 20:00 19 сентября работу пограничного перехода "Силене" (сопредельный "Урбаны") в одностороннем порядке безосновательно прекратят на неопределенный срок.

После закрытия "Силене" пересечь границу с Латвией будет возможно через единственный функционирующий латвийский пункт пропуска "Патерниеки" (сопредельный "Григоровщина").

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