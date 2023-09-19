Латвия закрывает пункт пропуска "Силене" 19 сентября - ГПК

Латвия закрывает пункт пропуска "Силене" 19 сентября. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой наГосударственныйпограничныйкомитет.

По официальной информации латвийской стороны, с 20:00 19 сентября работу пограничного перехода "Силене" (сопредельный "Урбаны") в одностороннем порядке безосновательно прекратят на неопределенный срок.