Латвийская сторона разрушила пешеходный мост на мемориале "Курган Дружбы"

Латвийские власти разрушили "Дружбу" и мост, соединяющий ее с Беларусью и Россией. Речь о том, что объединяло наши страны общей историей и отвагой народов буквально - пешеходный мост на мемориале "Курган Дружбы". Снос не был согласован с правительством нашей страны. А этого требует процедура в подобных случаях. Официальное объяснение - это необходимость модернизации инженерно-технической инфраструктуры пограничной полосы. Однако реальные мотивы - проводимая госполитика борьбы с монументами, это очевидно, когда узнаешь, что мост являлся частью мемориального комплекса, созданного ветеранами трех советских республик. Ольга Масловская с подробностями о демонтаже моста дружбы и памяти народов.

Стык границ Беларуси, России и Латвии. Здесь в 59-м году был насыпан Курган Дружбы. Символ памяти о совместной борьбе с врагом и одной на всех Победе. Сегодня на территории мемориала латвийской стороной разрушен мост, соединявший территорию Беларуси и Латвии. А с ним рухнула и последняя вера в благоразумие соседей, чьи предки завещали беречь дружбу между народами.

С преступным равнодушием предатели памяти своих дедов и прадедов ломают бетонное перекрытие моста через реку Синюха. Шесть десятилетий он был не просто переправой - вел к Кургану Дружбы.

К Кургану Дружбы землю свозили с партизанских мест, солдатских захоронений, также с мест боев.Торжественное открытие произошло 3 июля. И с 1959 года ежегодно первое воскресенье седьмого месяца на нем проходят праздничные мероприятия. Первоначально в нем принимали участие непосредственно сами партизаны, те, кто отстаивали независимость этой земли. Затем уже в празднованиях начали принимать участие и их потомки. И продолжается это уже более 60 лет. Александр Вашкель, младший научный сотрудник Верхнедвинского историко-краеведческого музея

Дружба под снос: тотальный демонтаж памяти в Латвии

Даже после распада Советского Союза на мосту через пограничников передавали венки и цветы к общим памятникам - они установлены по обе стороны границы. Сегодня в истории Кургана началась новая глава, название которой "Коричневая чума. Возвращение".





Слезы. Боль. Недоумение. Я не знаю, как выразить по-человечески вот то, что сейчас произошло. Как можно так ненавидеть историю наших дедов. Это же было. Здесь была партизанская деревня, здесь было движение. Лариса Зайцева, корреспондент районной газеты "Двинская правда"

О том, что мост планируют разрушить, Даугавпилсское управление Государственной пограничной охраны МВД Латвийской Республики проинформировало Полоцкий погранотряд. Только, видимо, забыли, что мост - часть государственной границы, он обозначен на демаркационных картах, а поэтому любые действия с переправой - тема межправительственного диалога.

Сегодня латвийские власти без согласия белорусской стороны осуществили демонтаж пешеходного моста через реку Синюха, по которой проходит линия государственной границы. Река разделяет Беларусь и Латвию. В 2010 году здесь было подписано межправительственное соглашение между Республикой Беларусь, Латвийской Республикой и Российской Федерацией, согласно которому определен стык трех государств, и данный мост является неотъемлемой частью демаркационных документов. Они уведомили белорусскую сторону о том, что планируют разрушить мост. Однако уровень договоренности не соблюдается. Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого погранотряда

Латвийская сторона обуславливает необходимость демонтажа моста проведением работ по строительству инженерно-технической инфраструктуры на латвийской белорусской границе. Вопрос согласования демонтажа моста не входит в компетенцию Даугавпилсского управления Государственной пограничной охраны МВД Латвийской Республики и Полоцкого пограничного отряда, он должен согласовываться между правительствами трех государств.

Приграничный Верхнедвинск. Жизнь небольшого городка сейчас как раскаленный нерв. До сих пор не укладывается в голове, как у соседей поднялась рука демонтировать памятные плиты, установленные на Кургане Дружбы? Это случилось в конце октября. Надписи на трех языках о мире и дружбе экскаватором похоронены под слоем земли. Сегодня очередной удар под дых.

Очень тяжело воспринимать эту информацию. Когда мы все это узнали, стали перезваниваться, правда ли это. Люди не могли поверить, что действительно у нас на Кургане Дружбы такое происходит. Но разве можно эту дружбу перечеркнуть. Это дружба еще наших дедов и прадедов. Они завоевали этот мир, и они хотели, чтобы наше поколение жило под мирным небом. Юлия Парфенова, жительница г. Верхнедвинска

Много встреч на Кургане было в жизни учителя истории второй школы Верхнедвинска Ларисы Девякович. Десятилетиями вместе с учениками собирала материал для школьного музея. Вела переписку с героями-партизанами из Латвии. Сегодня урок памяти - с дрожью в голосе.

С ребятами мы только что разбирали тему "Геноцид и операция Ост". Так я считаю, что то, что делали фашисты во время войны, уничтожали население, теперь получается, что та же самая операция в отношении памятников, названий улиц, названий площадей. Бульдозером и экскаватором историю не переделаешь. Каждый год на берегах с той стороны и с этой звучит "Катюша". Туда приходят уже родственники ветеранов, поют, вместе поем. Я думаю, что историю переписать нельзя. Пройдет время, возможно, все изменится. Лариса Девякович, директор Историко-краеведческого музея СШ № 2 г. Верхнедвинска имени Героя Советского Союза Н. В. Троян