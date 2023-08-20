3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Латвийские батальоны держали в страхе население Беларуси, и приводили в изумление даже немцев - военный историк
Латвийские батальоны в годы Великой Отечественной войны держали в страхе не только население Беларуси на оккупированных территориях, но даже приводили в изумление некоторых немцев. Такие факты привел начальник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генштаба ВС России Иван Басик.
Мемориальный комплекс "Прорыв" свидетельствует о героическом прорыве в ночь на 5 мая 1944 года партизанскими бригадами блокады, осуществлявшейся оккупационными немецко-фашистскими войсками в ходе проведения карательной антипартизанскойоперации.
"Всегда почему-то фигурируют только немцы, которые организовали блокаду. Но реально участвовали в блокаде 27 батальонов"ваффен-СС", особенно латвийских, которые в страхе держали не только население Беларуси и оккупированных территорий, но в том числе даже приводили в изумление некоторых немцев", - приводит исторические факты Иван Басик.
Что касается Союза Советских социалистических республик, к сожалению, в ходе либерализации общественной жизни в стране и с приходом к власти Никиты Сергеевича Хрущева решение судебных органов о ликвидации зародышей фашизма на территории Западной Украины и других регионов, в том числе и Прибалтики – выполнены не были. «Часть тех, кто был осужден за варварские преступления против человечества, которые были осуждены в Нюрнберге, не были выполнены даже в зачаточном варианте. То есть те, которые должны были оказаться в местах далеких от Украины и Урала даже, оказались на свободе и продолжили свою работу», - высказал свое мнение военный историк.
Руководитель научно-исследовательского института отметил, что сожалению, мало уделялось внимания в советское и постсоветское время вопросам зарождения и процветания фашизма в Прибалтийских республик.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября