Латвийские батальоны держали в страхе население Беларуси, и приводили в изумление даже немцев - военный историк

"Всегда почему-то фигурируют только немцы, которые организовали блокаду. Но реально участвовали в блокаде 27 батальонов"ваффен-СС", особенно латвийских, которые в страхе держали не только население Беларуси и оккупированных территорий, но в том числе даже приводили в изумление некоторых немцев", - приводит исторические факты Иван Басик.

Что касается Союза Советских социалистических республик, к сожалению, в ходе либерализации общественной жизни в стране и с приходом к власти Никиты Сергеевича Хрущева решение судебных органов о ликвидации зародышей фашизма на территории Западной Украины и других регионов, в том числе и Прибалтики – выполнены не были. «Часть тех, кто был осужден за варварские преступления против человечества, которые были осуждены в Нюрнберге, не были выполнены даже в зачаточном варианте. То есть те, которые должны были оказаться в местах далеких от Украины и Урала даже, оказались на свободе и продолжили свою работу», - высказал свое мнение военный историк.