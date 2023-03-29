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Латвийские силовики бьют беженцев, натравливают собак - уродливые формы хваленой западной демократии
Хваленая западная демократия и гуманность в реальности приобрели уродливые формы. Латвийские силовики, вооруженные автоматами, бьют беженцев, натравливают собак. Цель - заставить их перейти на белорусскую сторону границы.
Люди умирают, в лесах находят тела, но никто не говорит об этом. Недавно мой приятель видел труп прямо на обочине.
Оправдана ли такая жестокость? Она пока еще не безграничная. Людей еще не убивают. Но большое начинается с малого.
Несчастная женщина рассказывает, что ее малыши без еды почти 8 дней, а ночью всю их семью очень напугали выстрелы. Первые выстрелы прозвучали с западной стороны. Сначала они были в воздух. Потом на территорию Беларуси стали приходить избитые польскими и литовскими силовиками беженцы. У некоторых из них находили рваные раны от укусов собак. Прямо как в фашистских концлагерях - люди в форме на польской и литовской территории натравливали псов на взрослых и детей, просящих помощи.
Даже когда беженцы не находились непосредственно на польской территории, а разбивали лагерь под открытым небом на белорусской, силовики с противоположной стороны не давали им отдохнуть. Они включали стробоскопы, громкую музыку и объявления в духе нацистов - через громкоговорители: "Внимание! Полиция информирует: незаконное пересечение границы запрещено. Вы будете привлечены к уголовной ответственности".
У беженцев отбирали деньги, мобильные телефоны, обувь и одежду. И выталкивали в Беларусь.
Каждый день мы получаем официальную статистику, сколько людей пробовало перейти границу, сколько людей развернули. Сегодня, например, 76 человек.
Больше фактов о нечеловеческом отношении польских, литовских и латвийских силовиков к беженцам на границе смотрите в
АТН "Гиены Европы. Как убивают мусульман в Польше, Литве и Латвии".
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