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Латвийские силовики продолжают убивать людей на своей границе

Накануне белорусские пограничники в Верхнедвинском районе обнаружили троих граждан Афганистана. Один мужчина плохо себя чувствовал и показывал, что ему холодно. Несмотря на оказанную первую помощь, мужчина скончался до приезда бригады медиков. Предположительно причиной смерти стало переохлаждение. Как пояснили двое других иностранцев, под угрозой применения оружия их выдворили с территории Латвии в Беларусь.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено УГКСЭ по Витебской области. По данному факту Верхнедвинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.
Оксана Лазько, официальный представитель УСК Беларуси по Витебской области

С начала года это третья смерть беженца на латвийском участке границы. Ранее подобные ситуации фиксировались 9 и 10 января.

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