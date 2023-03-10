Латвийские силовики продолжают убивать людей на своей границе

Накануне белорусские пограничники в Верхнедвинском районе обнаружили троих граждан Афганистана. Один мужчина плохо себя чувствовал и показывал, что ему холодно. Несмотря на оказанную первую помощь, мужчина скончался до приезда бригады медиков. Предположительно причиной смерти стало переохлаждение. Как пояснили двое других иностранцев, под угрозой применения оружия их выдворили с территории Латвии в Беларусь.