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Латвийские военные выбросили подростка-иностранца через заграждение - ему грозит ампутация стоп
Наши европейские соседи продолжают демонстрировать особую жестокость и бесчеловечность по отношению к беженцам. Очередной чудовищный факт на границе с Латвией. Военные выбросили подростка-иностранца через заграждение - ему грозит ампутация стоп. Так, накануне уже на нашей территории белорусские пограничники нашли 17-летнего подростка из Гвинеи. Парень был в полуобморочном состоянии. В больнице, куда доставили беженца, подростку диагностировали переохлаждение и обморожение конечностей. Сейчас врачи прилагают все усилия, чтобы избежать ампутации. В этом году из-за действий латвийских властей уже погибли 10 человек.
Не отстают от латвийских товарищей по идеологии и поляки. Как мы уже рассказывали накануне, польские военные переломали ноги двум беженцам из Афганистана и Бангладеш и перебросили их на нашу территорию через калитку для животных. С августа 2021 года белорусские пограничные наряды обнаружили 38 погибших беженцев.
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