Латвийские военные выбросили подростка-иностранца через заграждение - ему грозит ампутация стоп

Наши европейские соседи продолжают демонстрировать особую жестокость и бесчеловечность по отношению к беженцам. Очередной чудовищный факт на границе с Латвией. Военные выбросили подростка-иностранца через заграждение - ему грозит ампутация стоп. Так, накануне уже на нашей территории белорусские пограничники нашли 17-летнего подростка из Гвинеи. Парень был в полуобморочном состоянии. В больнице, куда доставили беженца, подростку диагностировали переохлаждение и обморожение конечностей. Сейчас врачи прилагают все усилия, чтобы избежать ампутации. В этом году из-за действий латвийских властей уже погибли 10 человек.