Белорусские пограничники оказали помощь сирийскому беженцу, которого жестоко избили, а затем вытолкнули через калитку для животных латвийские силовики, пишет БЕЛТА.



Военные Латвии продолжают практику "европейской гуманности" в отношении иностранцев, ищущих помощь и защиту. На этот раз жертвой их жестокости и садизма стал беженец из Сирии. Неприкрытое насилие, издевательства и равнодушие к страданиям беженцев со стороны европейских силовиков с 2021 года привели к гибели 44 иностранцев: на границе с Польшей скончались 22 человека, с Латвией и Литвой - 13 и 9 соответственно.



Белорусские пограничники 29 февраля вблизи калитки для животных в латвийском пограничном заграждении обнаружили иностранца в изможденном состоянии. Военнослужащие немедленно вызвали медиков, которые своевременно оказали мужчине помощь.



Сириец рассказал, что его задержали латвийские силовики. Несмотря на то, что мужчина не оказывал никакого сопротивления и просил о помощи, военные жестоко избили его и вытолкнули через калитку для животных на белорусскую территорию.



Мужчину доставили в Браславскую центральную районную больницу с многочисленными гематомами и обморожением пальцев обеих ног.



Фото:скриншот видео ГПК