23 июля 2026 года Минск проинформировал поверенного Польши Кшиштофа Ожанну о том, что на территории его страны готовится теракт. Цель - несовершеннолетние дети. Дети, женщины, имеющие белорусское гражданство. И готовит это все уголовник, ранее судимый в Беларуси.

Беларусь, которую в Варшаве привыкли обвинять во всех смертных грехах, вдруг оказалась на ее стороне. Минск не стал молчать, не стал торговаться, не стал ждать, когда грянет взрыв. Он предупредил.

Беларусь предупредила Польшу о теракте

Детали и мотивы. Максимально просто: мужик сидел в Беларуси, вышел, уехал в Польшу, получил там какой-то статус (скорее всего, связанный с политубежищем или дополнительной защитой). Потом поляки решили, что он больше не нужен, и лишили его этого статуса. Он решил отомстить. Не Варшаве - детям. Назовем ее активисткой, которая, по его мнению, недостаточно приложила усилий для сохранения его статуса в Польше. Когда спецслужбам Беларуси стало известно о готовящемся, Минск помог Варшаве информацией. В нашем МИД подчеркнули, что это делается в рамках действующих договоренностей о сотрудничестве в борьбе с преступностью. Потому что терроризм - это общий враг. Потому что Беларусь, в отличие от некоторых, соблюдает международные обязательства по противодействию террору. И потому что человеческая жизнь, даже жизнь детей в стране, которая тебя ненавидит, стоит выше политических склок.

В этой ситуации два слоя правды

Соломон Бернштейн, блогер, политический аналитик (Латвия):

"Польша не проигнорировала это обращение. Она со всей серьезностью отнеслась к сложившейся ситуации. И здесь вскрываются два слоя правды. Первый. То, что Польша готова с серьезностью относиться к тем предостережениям Республики Беларусь, которые она действует, даже несмотря на холод в отношениях, которые на данный момент существуют между государствами. Ну и второе, это то, что Республика Беларусь на практике подтверждает свои намерения к добрососедству. Никто не хочет войны. Все хотят мира и торговли. И когда дело касается обычных граждан, мирняка, как это принято говорить на фронте, вот тогда и Беларусь, и Польша работают вместе".

Беларусь - ответственный партнер

Хотя вот если задуматься, то Польская власть образца 2020-го сама создала условия, при которых некоторая часть людей решила, что их ждут в Польше с распростертыми объятьями. Но реальность оказалась куда прозаичнее. И вот этот человек превратился в бомбу замедленного действия. Что показательно? Варшава, которая обычно сначала стреляет, а потом спрашивает, - внимательно слушает. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил: "Мы серьезно относимся к каждому предупреждению о терроризме и проверяем". Проверяют. Изучают. Это не первый случай, когда спецслужбы Беларуси и Польши работают вместе против терроризма. То есть история сотрудничества есть. И она на самом деле обширная. История получается поручительной. Уголовник, осужденный в Беларуси, получает в Польше статус, защиту и право на жительство. Потом поляки ему говорят: "Ты нам больше не нужен". Он обижается. И решает: убью детей активистки, которая недостаточно за него старалась. Беларусь узнает об этом и предупреждает Польшу. Вопрос на засыпку: кто в этой цепочке выглядит идиотом? Тот, кто предупреждает, или тот, кто создает условия для теракта, а затем вынужден принимать предупреждения от страны, о "белорусской угрозе" со стороны которой кричал на протяжении нескольких лет?

Этот случай - зеркало, в котором отразилась вся грязь современной европейской политики. Остальных деталей Польша не раскрывает. Некоторые так уже успели назвать это "пропагандой". Однако Минск следует добрососедской политике, особенно когда речь идет о прямой угрозе жизни и здоровью людей.

Звучит как пропаганда? Возможно. Но факт остается фактом. Это как если бы человек, которого вы 10 лет называли бандитом, вдруг вытащил вас из-под колес грузовика. Можно продолжать кричать, что он бандит. Можно. Только факт останется фактом. Информацию передали. Через официальный канал. Проверяйте. Минск заявил, что готов передавать дополнительные сведения по мере их поступления.