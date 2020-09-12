Латвийский политик Руслан Панкратов: Западу нужно уничтожить то белорусское, что создавалось годами

Несмотря на то что протестные движения в нашей стране пошли на убыль, техника так называемых цветных революций подразумевает несколько волн.И сейчас несогласные с суверенной политикой Беларуси западные страныпытаются придумать новые ходы по дестабилизации обстановки в нашей стране. Такое мнение в интервью агентству теленовостейозвучил латвийский политик, глава партии "Действие"Руслан Панкратов.



