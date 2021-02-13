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Латвийский политолог Н. Гростиньш: Для развития страны нужен конструктивный диалог
Выбрать путь успешного развития государства, который будет соответствовать интересам белорусского общества - одна из целей народного форума. По мнению латвийского политолога Нормунда Гростиньша, формат конструктивного диалога - дорога к процветающей и независимой стране.
Для развития страны нужен именно конструктивный диалог. Со стороны власти это конкретный шаг, на который не каждая власть решится.
Я очень рад, что Беларусь пошла по очень правильному пути. Я предлагал такой формат в латвийском парламенте, приблизительно в эти же сроки, но в Латвии ничего подобного нет. Я смотрю на вас с белой завистью, конечно, надеюсь, что мы тоже дорастем до такого более широкого диалога власти с обществом".
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