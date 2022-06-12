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Латвийский политолог: В борьбе за мировое господство Евросоюз и США идут напролом, оставляя за собой хаос

Очевидно, что мировой продовольственный кризис специально спровоцирован мощными игроками на геополитической арене, основная цель которых - уничтожить экономику развивающихся стран.Таким мнением с нашим телеканалом поделился известный латышский политолог Нормунд Гростиньш. В борьбе за мировое господство Евросоюз и Соединенные Штаты идут напролом, оставляя за собой хаос.

Сейчас кризис, в том числе в плане продовольственном, находится все еще на своей начальной стадии. То есть, он будет усиливаться, будет углубляться, и в том числе в тех регионах, где сейчас уже дефицит, и к ним присоединятся новые. Это большие пространства в Африке и в других бедных регионах планеты. Соответственно, надо ценить то, что очень много признаков указывает, что этот кризис во многом рукотворный - то есть, ровно провоцируется богатыми странами или определенными кругами в этих богатых странах западных, которые хотят таким образом произвести определенные политические и экономические действия.
Нормунд Гростиньш, политолог, лидер партии "Центр", Латвия

Политолог обратил внимание на то, что и в развитых странах, богатых странах, например в Соединенных Штатах, как-то очень участились пожары на фабриках, где производят продовольствие, на крупнейших индустриальных объектах этого сектора и также на складках. "То есть, это указывает на целенаправленную работу некоторых кругов организаций. Они могут быть и неправительственными, но, видно, такая направлена работа на то, чтобы создать этот кризис не только в развивающемся мире, не только в Африке, но даже и на североамериканском континенте", - подчеркнул лидер партии "Центр".

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