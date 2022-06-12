Латвийский политолог: В борьбе за мировое господство Евросоюз и США идут напролом, оставляя за собой хаос

Сейчас кризис, в том числе в плане продовольственном, находится все еще на своей начальной стадии. То есть, он будет усиливаться, будет углубляться, и в том числе в тех регионах, где сейчас уже дефицит, и к ним присоединятся новые. Это большие пространства в Африке и в других бедных регионах планеты. Соответственно, надо ценить то, что очень много признаков указывает, что этот кризис во многом рукотворный - то есть, ровно провоцируется богатыми странами или определенными кругами в этих богатых странах западных, которые хотят таким образом произвести определенные политические и экономические действия.

Нормунд Гростиньш, политолог, лидер партии "Центр", Латвия