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Латвийский самолет АН-2 нарушил белорусскую границу
Латвийский самолет АН-2 нарушил белорусскую границу, сообщает БелТА со ссылкой на ГПК.
Утром 8 февраля белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Латвии.
Легкомоторный самолет АН-2 залетел на белорусскую территорию на глубину 300 м и, облетев пункт пропуска "Урбаны", вернулся в Латвию.
Это не первый случай нарушения воздушного пространства Беларуси. Так, 4 декабря 2021 года украинский вертолет залетел на территорию Беларуси в районе пункта пропуска "Новая Рудня", а 24 января текущего года зафиксирован факт нарушения границы в районе деревни Хмелище Малоритского района украинским беспилотным летательным аппаратом.
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