Латвийский самолет АН-2 нарушил белорусскую границу, сообщает БелТА со ссылкой на ГПК.



Утром 8 февраля белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Латвии.



Легкомоторный самолет АН-2 залетел на белорусскую территорию на глубину 300 м и, облетев пункт пропуска "Урбаны", вернулся в Латвию.



Это не первый случай нарушения воздушного пространства Беларуси. Так, 4 декабря 2021 года украинский вертолет залетел на территорию Беларуси в районе пункта пропуска "Новая Рудня", а 24 января текущего года зафиксирован факт нарушения границы в районе деревни Хмелище Малоритского района украинским беспилотным летательным аппаратом.

