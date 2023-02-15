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Латвийский журналист: Когда увидел ваши низкие цены за коммуналку, были слезы на глазах
В Беларуси цены на коммунальные услуги гораздо ниже, чем в Латвии, и очень высокий уровень медицины, рассказал журналист и продюсер из Латвии Роман Шкленник. Об этом пишетБелТА.
"Среди латышей достаточно много людей, которые очень позитивно смотрят на Беларусь и Россию. К сожалению, их голоса мало слышны, но их много. Что касается Европы, то ее крах - это уже случившийся факт. У каждой системы есть своя инерция, но Европа как субъект уже не существует. Не думаю, что я сгущаю краски", - сказал Роман Шкленник.
По словам журналиста, когда он сообщил в Telegram, что уезжает, ему писали, что Беларусь - это глушь, а на границе приезжих встречают спецслужбы. "Когда ваш Президент принял решение о безвизовом режиме, оно было потрясающим. Просто чтобы жители соседних стран посмотрели, как здесь живут. Когда я приезжал в Беларусь, то колесил до Гомеля, потому что кроме Минска ничего не видел. И на селе тоже был. Да, люди жалуются, денег мало, но каждый второй дом строит. А когда я услышал (низкую. - прим. БелТА) плату за ваши коммунальные, у меня вообще слезы на глазах появились", - поделился впечатлениями от Беларуси латвийский журналист.
Кроме того, добавил Руслан Шкленник, когда у него были проблемы со здоровьем, он был в больнице в Бресте и очень положительно оценил уровень медицины в Беларуси.
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