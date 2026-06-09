Лауреатов XXXII Республиканского конкурса научных работ студентов наградили в Минске

В Беларуси молодежь не только получает качественное образование, но и генерирует новые идеи, которые находят применение в производстве. У студентов наблюдается неподдельный интерес к научно-исследовательской деятельности.

Так, лучших молодых ученых наградили рамках XXXII Республиканского конкурса научных работ студентов.

Молодежные инновации

Алексей Беляков, аспирант БГТУ, начал свою разработку еще на третьем курсе. Молодой ученый создал малогабаритный трактор с электросиловым приводом. Это универсальная машина для теплиц и питомников, где выращивается посадочный материал для лесовосстановления. Такая техника заменяет крупные машины, она более экономична.

Алексей Беляков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0352507a-da8e-47c1-955f-d41652cfaf07/conversions/7ae728ba-06cb-48fd-a784-1b9c7615ba7b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0352507a-da8e-47c1-955f-d41652cfaf07/conversions/7ae728ba-06cb-48fd-a784-1b9c7615ba7b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0352507a-da8e-47c1-955f-d41652cfaf07/conversions/7ae728ba-06cb-48fd-a784-1b9c7615ba7b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0352507a-da8e-47c1-955f-d41652cfaf07/conversions/7ae728ba-06cb-48fd-a784-1b9c7615ba7b-xl-___webp_1920.webp 1920w Алексей Беляков

Алексей Беляков:

"В нашем университете есть два лесхоза. Мы поехали в Негорельский учебно-опытный лесхоз, где как раз и проводили испытания данной машины. Там есть питомническое хозяйство с теплицами. Мы и в открытом грунте, то есть вне теплицы проводили исследования с различным технологическим оборудованием, при этом также заезжали в тепличное хозяйство и проверяли работоспособность".

А вот Дмитрий Макуценя, выпускник Белорусского государственного технологического университета, сейчас проходит военную службу и посвятил свое исследование разработке экологичных жидких кристаллов. Новый метод синтеза позволяет получать соединения для дисплеев, медицинских приборов.

Дмитрий Макуценя news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c233b0e-4280-426f-8356-971131ff8525/conversions/8cd8b58f-3556-474f-8201-9ed094823e41-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c233b0e-4280-426f-8356-971131ff8525/conversions/8cd8b58f-3556-474f-8201-9ed094823e41-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c233b0e-4280-426f-8356-971131ff8525/conversions/8cd8b58f-3556-474f-8201-9ed094823e41-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c233b0e-4280-426f-8356-971131ff8525/conversions/8cd8b58f-3556-474f-8201-9ed094823e41-xl-___webp_1920.webp 1920w Дмитрий Макуценя

"Устройство сенсорных телефонов, датчиков отображения информации, всех жидкокристаллических устройств предполагает ячейку с жидкокристаллическим материалом. Наша разработка может использоваться в качестве компонента этой ячейки либо полностью заполнять эту ячейку и, в принципе, вводить отображение какой-либо информации либо использоваться как датчик", - рассказал Дмитрий.

Лучшие научные разработки были представлены на XXXII Республиканском конкурсе научных работ. 37 экспертных комиссий оценили свыше 3 тыс. исследований. Лауреатами стали порядка 60 студентов, чьи работы охватывают различные направления: от фундаментальной химии до новейших биотехнологий. Также был выделен блок гуманитарных наук, в котором студенты представили глубокие исследования в области истории, социологии и права.

Никита Захарчук, аспирант Витебского государственного технологического университета:

"На конкурсе я представил работу, выполненную совместно с Оршанским льнокомбинатом и ОАО "Знамя индустриализации". Работа направлена на развитие льна, на развитие понимания о льне. Белорусский лен раньше ассоциировался с сарафанами, с какими-то легкими сорочками. Мы же предложили более костюмные варианты, их имиджевую составляющую, то есть презентовали как настоящий бренд мирового уровня".

Первый замминистра образования Беларуси Александр Баханович отметил, что основной подход сегодня и основные требования, которые предъявляются к разработчику, к ученому, к исследователю, - это прежде всего практикоориентированность науки, то есть выход на какую-то конечную технологию, продукцию, услуги. "Эти вещи, которые работают на экономику нашей страны, делают Беларусь еще более развитой, богатой и наших людей более благополучными", - считает он.

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Евгений Зенченко, первый зампредседателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

"У нас работает система технопарков. Ребята, которые имеют определенные льготы (налог на прибыль, земельный налог, арендная плата), могут организовать свое первое производство. Это как стартовая площадка для реализации своих идей".

Для развития научного потенциала молодежи в Беларуси созданы все необходимые условия. Победа в конкурсе открывает перед студентами большие перспективы: они получают гранты, а их данные вносятся в Банк данных одаренной молодежи.