Лауреатов и стипендиатов специальных фондов Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов чествовали в Минске

Они наше уверенное будущее в науке и искусстве! Церемония чествования лауреатов и стипендиатов специальных фондов Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, по поддержке талантливой молодежи "Талент Беларусі" состоялась в Малом зале Дворца Республики. Выразили благодарность и тем, кто поддерживал юные дарования - педагогов и родителей. Эмоции праздника в сюжете Ольги Медведь.

Лучшие в науке и искусстве!

Интеллектуальные и творческие достижения встречали гостей на интерактивной выставке. Здесь наши таланты в области хореографии, изобразительного, декоративно-прикладного искусства, здесь и лучшие умы. Стенды посвящены новейшим разработкам и открытиям молодежи. Так, один из проектов БГУ представляет микроорганизмы, привезенные из Антарктики, а Брестский государственный технический университет выставляет роботов – художника и экскурсовода.

Поддержка начинаний молодежи - залог процветающего будущего. В приоритете нашего государства всегда был стимул к новым достижениям среди перспективных учащихся школ и вузов. За 26 лет существования фондов Президента по поддержке талантливых и одаренных лауреатами и стипендиатами стали тысячи и тысячи ребят.





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В нашей стране созданы все условия для того, чтобы каждый ребенок был замечен, чтобы его талант был раскрыт. Для этого работают педагоги, наши коллеги в разных сферах деятельности. Самое главное богатство в любой стране - это люди, это молодежь. Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси

26 лет истории специальных фондов Президента. Это особая страница в жизни страны. Это тысячи ребят, которые получили гранты, которые получили материальную помощь, получили поощрение за одержанные победы. Мне кажется, что сегодня нет такой еще страны на карте мира, которая поддерживает этот формат так, как это делается у нас. Екатерина Дулова, председатель Совета спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи

В Малом зале Дворца Республики чествовали победителей творческих конкурсов и международных предметных олимпиад. Все они на международном уровне стали лучшими в своих областях среди сильной конкуренции. Кто-то выиграл олимпиаду по информатике, кто-то победил на "Славянском базаре в Витебске", а старшеклассница Ксения Андрейчук из Лунинца придумала систему очистки почвы от последствий взрыва на Чернобыльской АЭС

Проект заключается в том, что с помощью мицелия грибов и соломы мы очищаем землю от радиоцезия. Я хочу поблагодарить своих преподавателей, без них не получилось бы достичь таких высот. Ксения Андрейчук, лауреат спецфонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов

Вернулся к истокам синема и не прогадал. Черно-белая лента немого кино форматом 3 к 4 произвела фурор на престижном канадском фестивале с сорокалетней историей: в кино - чем старше, тем ценнее. В восьми минутах история жизненного пути, понятная на всех языках мира: притчу Кирилла Халецкого каждый читает по-своему. К слову, выпускник Академии искусств теперь трижды стипендиат спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи и дважды из них Гранд-премии.







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В семье как таковых творческих людей и нет. Отец у меня главный энергетик, мама работает администратором в салоне красоты. Для всей семьи было шоком, что я буду где-то в творчестве. Эту премию я получил за свой короткометражный фильм "Дорога". Я его снял еще два года назад. За это время он проделал большой фестивальный путь. Также он был представлен в прошлом году на "Лістападзе". Кирилл Халецкий, лауреат Гранд-премии спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи

За свою победу он удостоен стажировки в Италии, и, возможно, через пару лет в модный дом Антона Мажарина мы выстроимся в очередь за авторскими экстравагантными принтами. Кандинский и Малевич в ткани - художники-авангардисты вдохновили учащегося Могилевского колледжа искусств на создание коллекции как раз к юбилею УНОВИС. Графичность моделей вызвала вау-эффект модных экспертов конкурса ”Адмиралтейская игла“, за что Антон во второй раз стал обладателем премии спецфонда, только теперь с приставкой "гранд". Он сам создает идею, придумывает роспись ткани, финансирует свое дорогостоящее искусство.

С лет 10 я узнал, что такое дизайн одежды, был тем самым маленьким мальчиком, который листал Vogue с фонариком под одеялом, пока там другие в футбол гоняли. В 12 лет я сделал первый эскиз, в 17 лет я выиграл "Мельницу моды", в 17 лет я выиграл "Адмиралтейскую иглу". Хочется, чтобы молодых тоже поддерживали, хочется, чтобы нас носили, чтобы мы были узнаваемы, и хочется найти все-таки свою нишу, своего покупателя. Антон Мажарин, лауреат Гранд-премии спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи

Отдельной премией выделен и наш медиахолдинг. Белтелерадиокомпанию отметили "За вклад в развитие культуры Беларуси". Ведь ежедневно на наших телекнопках сюжеты и программы о юных и талантливых (и даже прямо сейчас). Продюсируем дарования в концертах, конкурсах, шоу, как телетрансляции "Славянского базара", "Новогодние огоньки", республиканские праздничные концерты и хит прошлого сезона X-Factor Belarus.