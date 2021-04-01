Лауреаты премии "Человек года" названы в Могилеве

В Могилеве названы лауреаты премии «Человек года». 15 лучших (каждый в своей профессии) специалистов отмечены дипломами и особой благодарностью. Это представители агропромышленного комплекса, бизнеса. Те, кто строит дома, помогает пожилым людям, пополняет спортивную копилку наград нашей страны, в том числе на мировых аренах, выполняет миссию духовного возрождения и спасает жизни. Имена лауреатов премии будут занесены на доску почета Могилевской области.

Награды вручены победителям национального конкурса "Предприниматель года", а также по итогам социально-экономического развития среди предприятий, городов и районов.



