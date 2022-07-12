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Лавандовая ферма в Ветковском районе приглашает всех желающих

Белорусский Прованс в полесской глубинке. Фермерское хозяйство в Ветковском районе вырастило одну из крупнейших плантаций лаванды в нашей стране. Площадь - около трех гектаров. Культура успешно адаптировалась к климату, особые технологии выращивания ей не нужны. На ферме можно купить ароматный букет лаванды, кроме того, локация привлекает туристов, фотографов и блогеров - для них создана вся необходимая инфраструктура, в том числе уютное жилье.



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Гости лавандовой фермы делятся своими впечатлениями:

Этим летом мы приехали в гости к бабушкам и случайно увидели в интернете картинку красивых полей… Удивительная локация, одно из красивейших мест Беларуси.


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Приятно, что людям хорошо в нашем поле, они довольны, спокойны. Мы режем лаванду в подарок, на продажу.
Олег Добуляк, фермер


В планах у хозяйства - максимально расширить угодья и производить сырье для натурального эфирного масла. Также на ферме выращивают юкку, гибискусы, розы и многое другое.

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