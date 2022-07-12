3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Лавандовая ферма в Ветковском районе приглашает всех желающих
Белорусский Прованс в полесской глубинке. Фермерское хозяйство в Ветковском районе вырастило одну из крупнейших плантаций лаванды в нашей стране. Площадь - около трех гектаров. Культура успешно адаптировалась к климату, особые технологии выращивания ей не нужны. На ферме можно купить ароматный букет лаванды, кроме того, локация привлекает туристов, фотографов и блогеров - для них создана вся необходимая инфраструктура, в том числе уютное жилье.
Гости лавандовой фермы делятся своими впечатлениями:
Этим летом мы приехали в гости к бабушкам и случайно увидели в интернете картинку красивых полей… Удивительная локация, одно из красивейших мест Беларуси.
Приятно, что людям хорошо в нашем поле, они довольны, спокойны. Мы режем лаванду в подарок, на продажу.
В планах у хозяйства - максимально расширить угодья и производить сырье для натурального эфирного масла. Также на ферме выращивают юкку, гибискусы, розы и многое другое.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все