Лавандовая ферма в Ветковском районе приглашает всех желающих

Белорусский Прованс в полесской глубинке. Фермерское хозяйство в Ветковском районе вырастило одну из крупнейших плантаций лаванды в нашей стране. Площадь - около трех гектаров. Культура успешно адаптировалась к климату, особые технологии выращивания ей не нужны. На ферме можно купить ароматный букет лаванды, кроме того, локация привлекает туристов, фотографов и блогеров - для них создана вся необходимая инфраструктура, в том числе уютное жилье.