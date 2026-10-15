"Лавируем между войной и жесткой эскалацией": Тиханский о совещании у Президента и угрозах у границ

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с силовым блоком после масштабных проверок боеготовности Вооруженных Сил, в том числе внутренних войск. Меняются ли принципиально требования по обеспечению национальной безопасности, в эфире "Первого информационного" рассказал военно-политический аналитик Александр Тиханский.

"Цели национальной безопасности остаются те же: защита населения, обеспечение суверенитета и, конечно же, предотвращение войны. В этом плане Президент сделал акценты. Во-первых, надо знать реальную, объективную оценку нашей боевой готовности, и именно в этой реальной оценке принимаются управленческие решения, направленные на повышение уровня национальной безопасности", - отметил аналитик.

Второй акцент, по его словам, - проверяется не только армия и силовые структуры, но и вся военная организация государства.

"Кроме силовых структур, МЧС входят и органы местного управления, органы управления, территориальные войска, ополчение. То есть комплексность и готовность на всех уровнях выполнить свою задачу - это главные акценты, а цели те же", - подчеркнул Александр Тиханский.

Говоря о вызовах и угрозах, аналитик охарактеризовал ситуацию как комплексную.

"Сформировался целый клубок и факторов, и условий, которые показывают, что все же идет эскалация. Эскалация идет, может быть, и без определенной задачи со стороны Запада, но она получается. Обстановка повышена до того уровня опасности, что мы лавируем между войной и этой жесткой эскалацией", - сказал он.

Провокационные заявления накаляют обстановку. Эксперт добавил: возле границ идет не только милитаризация, но и очень высокая активность учений. "Мы, наоборот, когда учения проводим, стараемся отводить на 100 с лишним км от границ. А Запад на это абсолютно не реагирует, проводит рядом", - отметил аналитик.

Также он вспомнил о конкретных презентациях планов, например, о плане " Теория победы". "Об этом главком объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Гринкевич объявил на форуме безопасности в Варшаве, который назывался "форум безопасности", хотя говорили там именно о войне", - резюмировал Александр Тиханский.