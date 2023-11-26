Лавочка в райпо закрыта: витебские милиционеры раскрыли масштабную схему по легализации краденого зерна

В ходе проверки было установлено хищение с четырех предприятий, три - из Минской области, одно - из Витебской. Всего было похищено более 500 тонн зерна и рапса. Сами работники просто не знали, что это похищенное зерно. Готовился пакет документов, чтобы доехать. Потом эти документы уничтожались, и пшеница сдавалась.

Евгений Тарасенко, опер с многолетним опытом. Несмотря на оперативную работу, лица от камеры не скрывает - шутит, мол, за столько лет в милиции его уже знает весь Оршанский район. Впрочем, в последние месяцы пришлось расширить географию. А всему виной масштабная схема с хищением зерна и его легализацией.Еще один фигурант "зернового дела". Житель Минска нашел собрата по криминалу в лице работницы «Агрокомбината «Ждановичи». Их сговор лишил предприятие более 35 тонн пшеницы."Приехал через пару дней, сказал, что там 16 сентября все руководство уезжает на какой-то праздник, и никого не будет. Можно будет с утра пригнать машину, чтобы загрузить это зерно дальше. Я сообщил об этом Денису, написал ему в Telegram. Он сказал, что приедет машина, будет меня ждать. Я подъехал, передал документы, сопроводил машину на этот КЗС", - рассказывает подробности один из фигурантов уголовного дела.Тот самый Денис оказался лишь очередным посредником в схеме. Его роль - свести продавца зерна с другим посредником из Новополоцка, при этом приклеивая себе маржу – от 20 до 40 рублей за тонну. Что примечательно, зачастую такие помощники не были в курсе о происхождении зерна или просто закрывали глаза.Вся эта схема стала возможной благодаря тому, что в филиале Витебского областного райпо не требовали подтверждающих документов на зерно. Соответственно, посредник мог сдавать похищенное напрямую заинтересованным предприятиям.Интересно, как надеялись списать убытки в Крупском районе, где агроном, завскладом и тракторист за 2 с лишним месяца вывезли зерна почти на 200 тысяч рублей, это 331 тонна. По результатам проверки Витебские милиционеры установили схему легализации зерна через Верхнедвинский филиал Витебского облпо.