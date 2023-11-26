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Лавочка в райпо закрыта: витебские милиционеры раскрыли масштабную схему по легализации краденого зерна
Витебские милиционеры раскрыли масштабную схему по легализации краденого зерна. Предварительно речь идет о более чем 1000 тонн различных культур. Среди фигурантов 13 человек: это должностные лица различных сельхозпредприятий из разных районов страны. В схеме были замешаны и так называемые посредники, которые помогали придать украденному легальный статус.
Бизнесмен воспользовался тем, что в филиале Витебского областного райпо не требовали подтверждающих документов на зерно. Соответственно, он мог сдавать похищенное за наличные деньги и получать свой процент. Впрочем, это еще не конец истории. У милиционеров есть все основания полагать, что в преступной схеме задействовано куда больше людей. Подробности у Александра Камовича.
"Мне сказали выписать, я выписал. Сказали - все будет нормально", - рассказывает экс-агроном сельхозпредприятия "Команина". Сегодня экс-агроном сельхозпредприятия "Команина" в не самом завидном статусе. Его и двух руководителей ОАО, что называется, взяли с поличным. Директор и заместитель придумали схему кражи, а герою истории в силу профобязанностей выпала роль выписывать фиктивные документы.
Благодаря росчеркам нечестных рук ОАО лишилось почти 130 тонн зерна. Но, одно дело украсть, другое как его легально сбыть? И тут на помощь пришел, скажем так, посредник. Житель Новополоцка, знающий все нюансы работы потребительских обществ, предлагал свои услуги за процент. Краденое зерно при его посредничестве сдавалось через витебские райпо различным предприятиям.
"На частном предприятии "Экомол" Оршанского района сбывалось похищенное зерно и тритикале по поддельным документам", - рассказывает старший оперуполномоченный по особо важным делам ОБЭП УВД Оршанского райисполкома Евгений Тарасенко
Евгений Тарасенко, опер с многолетним опытом. Несмотря на оперативную работу, лица от камеры не скрывает - шутит, мол, за столько лет в милиции его уже знает весь Оршанский район. Впрочем, в последние месяцы пришлось расширить географию. А всему виной масштабная схема с хищением зерна и его легализацией.
Евгений Тарасенко, старший оперуполномоченный по особо важным делам ОБЭП УВД Оршанского райисполкома:
В ходе проверки было установлено хищение с четырех предприятий, три - из Минской области, одно - из Витебской. Всего было похищено более 500 тонн зерна и рапса. Сами работники просто не знали, что это похищенное зерно. Готовился пакет документов, чтобы доехать. Потом эти документы уничтожались, и пшеница сдавалась.
Еще один фигурант "зернового дела". Житель Минска нашел собрата по криминалу в лице работницы «Агрокомбината «Ждановичи». Их сговор лишил предприятие более 35 тонн пшеницы.
"Приехал через пару дней, сказал, что там 16 сентября все руководство уезжает на какой-то праздник, и никого не будет. Можно будет с утра пригнать машину, чтобы загрузить это зерно дальше. Я сообщил об этом Денису, написал ему в Telegram. Он сказал, что приедет машина, будет меня ждать. Я подъехал, передал документы, сопроводил машину на этот КЗС", - рассказывает подробности один из фигурантов уголовного дела.
Тот самый Денис оказался лишь очередным посредником в схеме. Его роль - свести продавца зерна с другим посредником из Новополоцка, при этом приклеивая себе маржу – от 20 до 40 рублей за тонну. Что примечательно, зачастую такие помощники не были в курсе о происхождении зерна или просто закрывали глаза.
Вся эта схема стала возможной благодаря тому, что в филиале Витебского областного райпо не требовали подтверждающих документов на зерно. Соответственно, посредник мог сдавать похищенное напрямую заинтересованным предприятиям.
Интересно, как надеялись списать убытки в Крупском районе, где агроном, завскладом и тракторист за 2 с лишним месяца вывезли зерна почти на 200 тысяч рублей, это 331 тонна. По результатам проверки Витебские милиционеры установили схему легализации зерна через Верхнедвинский филиал Витебского облпо.
Андрей Краско,замначальника УВД - начальник криминальной милиции УВД Витебского облисполкома:
Сотрудниками подразделения БЭБ УВД Витебского исполкома была получена и реализована информация о противоправной деятельности ряда лиц групп, которые занимались хищением зерна и зернопродукта с агропромышленных предприятий Витебской области и Республики Беларусь в целом. В настоящее время мы можем говорить о более чем 1 000 тонн похищенного зерна, из них по 600 тоннам возбуждены уголовные дела и 13 лиц привлекается к уголовной ответственности. Одно лицо задержано и арестовано.
Еще одна интересная деталь - это то, что тем самым посредникам зачастую даже не требовалось присутствовать при всех операциях и сделках. Все делалось дистанционно, на связях и доверии, как любят говорить киношные воры: "Риск - дело благородное". Эта история еще не завершена, у милиции впереди большой пласт работы, а именно - установить всех причастных к серой схеме участников, дать правовую оценку. Впрочем, самое главное уже сделано – лавочка в райпо закрыта.
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