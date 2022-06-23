Лавров: Мы добьемся демократизации международных отношений

По словам руководителя ведомства, стратегический курс на отмену любой страны, которая осмелится перечить Западу, существует давно. Подробно об этом говорил президент Путин на недавнем Санкт-Петербургском международном экономическом форуме."Если очень коротко, то все это связано с тем настроением, которое вдруг появилось у Запада. С теми иллюзиями, когда исчезал Советский Союз, когда исчезал Варшавский договор, Запад объявил, как вы помните, устами известного политолога Фрэнсиса Фукуямы о том, что наступил конец истории, что отныне и вовеки доминировать на земле будет либеральный демократический порядок в западном исполнении, в западном прочтении, в западном варианте. И этот либеральный миропорядок будет критерием для всех остальных государств, - напомнил Сергей Лавров. - И надо сказать откровенно, что первые годы существования Российской Федерации после раздела Советского Союза давали основания Западу полагать, что эта концепция будет одобрена, и Россия смирится со своим новым подчиненным положением в международных отношениях".