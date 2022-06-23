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Лавров: Мы добьемся демократизации международных отношений
Россия будет добиваться демократизации международных отношений на принципах Устава ООН. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в "Актуальном интервью".
По словам руководителя ведомства, стратегический курс на отмену любой страны, которая осмелится перечить Западу, существует давно. Подробно об этом говорил президент Путин на недавнем Санкт-Петербургском международном экономическом форуме."Если очень коротко, то все это связано с тем настроением, которое вдруг появилось у Запада. С теми иллюзиями, когда исчезал Советский Союз, когда исчезал Варшавский договор, Запад объявил, как вы помните, устами известного политолога Фрэнсиса Фукуямы о том, что наступил конец истории, что отныне и вовеки доминировать на земле будет либеральный демократический порядок в западном исполнении, в западном прочтении, в западном варианте. И этот либеральный миропорядок будет критерием для всех остальных государств, - напомнил Сергей Лавров. - И надо сказать откровенно, что первые годы существования Российской Федерации после раздела Советского Союза давали основания Западу полагать, что эта концепция будет одобрена, и Россия смирится со своим новым подчиненным положением в международных отношениях".
В последние десятилетия с начала двухтысячных курс был взят на возвращение к национальной идентичности, на возвращение к национальным традициям, ценностям - религиозным, культурным, семейным. И с тех пор, по словам политика, началось движение Запада по мобилизации сил и средств на подавление инакомыслия. "В 2008 году мюнхенская речь президента Путина всем тем, кто имел уши, дала возможность услышать. Но, видимо, либо не услышали. Наверное, большинство не услышали, а те, кто услышал, решил, что таких вот непокорных нужно воспитывать", - заметил министр. Дальше создавались угрозы на российской границе и белорусской границе - как границе ближайшего соседа и союзника РФ.
Эти расчеты обречены на провал. Мы будем добиваться демократизации международных отношений. Причем не на какой-то выдуманной основе, не на основе правил, о которых постоянно твердит Запад, а на основе международного права, прежде всего - принципов Устава ООН, в котором записано, что ООН базируется на уважении суверенного равенства государств. Вот чего мы добиваемся. И я уверен, добьемся.
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