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Лавров о методах давления Запада: Шантаж, ультиматумы, спекуляции на финансовом положении, на том, где учатся дети политиков
В НАТО немыслима ситуация, когда какая-нибудь любая страна НАТО вдруг начнет отходить от общей позиции. Об этом в эксклюзивном интервью Сергею Гусаченко заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Как редчайшее исключение из общей закономерности он привел пример того, как поступает Турция, когда пытается добиться уважения своих интересов в связи с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. "Турки предельно ясно и понятно объяснили, чего они хотят: они считают некоторые организации террористическими, эти организации и их деятели нашли приют в Финляндии и Швеции. Турция объяснила, что она хочет устранить эту проблему", - сказал министр.
"В случае же с другими голосованиями в ООН или других организациях натовцы абсолютно солидарно поднимают руки. И мы знаем, что те, кто испытывает сомнения, оказываются под жутким давлением. И такое же давление оказывается на наших союзников, - заверил дипломат. - У нас в ОДКБ нет палочной дисциплины. Мы всегда стараемся искать баланс интересов".
Но потерявший все приличия Запад вместо соблюдения уставного принципа ООН об уважении суверенного равенства государств, в соответствии с которым мы изложили свою позицию с Беларусью и с другими нашими союзниками, и Запад изложил свою позицию. Пусть развивающиеся страны сопоставляют, анализируют и принимают собственное решение о своей позиции в отношении тех проблем, которые возникают между нами и Западом. Нет. Запад не хочет позволять им принимать собственные решения. Запад посылает им эмиссаров, выкручивает руки, подвергая соответствующих деятелей прямому шантажу, ультиматумам, спекулируя на их финансовом положении, на том, где у них дети учатся. Мне это хорошо известно.
Говоря о наших отношениях в рамках ОДКБ, Лавров сказал, что даже в мыслях не может допустить нечто подобное. Но в других странах есть разные политики, которые подвержены такому влиянию. Поэтому он считает, что нужно продолжать те разговоры, которые были начаты во время встречи ОДКБ в Москве, продолжены были в Ереване министрами иностранных дел ОДКБ.
Мы союзники, мы товарищи и мы должны по-честному обсуждать все эти вопросы, которые нам предстоит решать сообща. Потому что, если наше единство подорвут, то, как пел Окуджава, "чтобы не пропасть поодиночке, возьмемся за руки друзья". Это все-таки великая мудрость. И я убежден, что все наши соседи это прекрасно понимают.
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