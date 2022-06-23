Лавров о методах давления Запада: Шантаж, ультиматумы, спекуляции на финансовом положении, на том, где учатся дети политиков

Но потерявший все приличия Запад вместо соблюдения уставного принципа ООН об уважении суверенного равенства государств, в соответствии с которым мы изложили свою позицию с Беларусью и с другими нашими союзниками, и Запад изложил свою позицию. Пусть развивающиеся страны сопоставляют, анализируют и принимают собственное решение о своей позиции в отношении тех проблем, которые возникают между нами и Западом. Нет. Запад не хочет позволять им принимать собственные решения. Запад посылает им эмиссаров, выкручивает руки, подвергая соответствующих деятелей прямому шантажу, ультиматумам, спекулируя на их финансовом положении, на том, где у них дети учатся. Мне это хорошо известно.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России