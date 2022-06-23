Лавров о причине срыва переговоров с Украиной: на них цыкликнули американцы, англичане

Отвечая на вопрос, стоит ли предлагать Украине новые соглашения условно "Минск-3", министр сказал: "Бессмысленно". Он убежден, что в тех формах, в которых пытались договариваться последние 8 лет (сначала соглашение, которое было разорвано Майданом в феврале 2014 года, потом Минские договоренности).

Глава российского МИД привел пример стамбульских переговоров в конце марта. "Уже после начала специальной военной операции буквально через несколько дней они предложили переговоры, мы сразу согласились. Несколько встреч украинцы просто отбывали номер, сидели в кепках за столом, демонстрируя свои нравственные ценности, культурное наследие своих предков, а потом в Стамбуле действительно положили на стол бумагу, которая была нами взята за основу, и на основе которой мы передали им проект договора 15 апреля, - сказал министр. - Но сразу после Стамбула, мы знаем это наверняка, на них цыкликнули американцы, англичане прежде всего (потому что именно англосаксы сейчас верховодят в Киеве). И через день состоялась жуткая провокация в Буче".

По словам дипломата, после того как были вскрыты факты лицемерной циничной инсценировки, они сразу замолчали.

Сейчас про Бучу мало кто чего говорит. А мы как раз интересуемся, выяснили ли имена тех людей, чьи трупы были обнаружены и с такой помпой продемонстрированы всему миру. Никто ничего не говорит. Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Британская газета The Guardian сообщала, что первые результаты патологоанатомической экспертизы показали, что большинство этих людей погибли от осколков артиллерийских снарядов. По словам дипломата, эта информация опять ушла в тень.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

С 15 апреля Украина не выходит на переговорный уровень. Зеленский заявляет, что он готов к переговорам и все равно будет мир, на другой день говорит, что для того, чтобы возобновлять переговоры, Россия должна уйти на линию 24 февраля. Ему поддакивает Борис Джонсон, с которым они хорошо смотрятся вместе, достаточно органично. Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Самое главное, считает он, что 29 марта на встрече в Стамбуле речь шла о необходимости для Украины быть нейтральной, безъядерной, внеблоковой страной при одновременном предоставлении ей гарантий безопасности. "И эти гарантии, там было написано украинцами, не будут распространяться на Крым и на Донбасс. И мы готовы были это обсуждать, - сказал глава МИД России. - Они сорвали переговоры. А теперь, конечно же, когда они соизволят обратиться к нам с предложением возобновить дипломатический процесс, о чем, как я понимаю, европейцы их настоятельно просят, но англосаксы не разрешают им это сделать, мы будем смотреть, какая ситуация сложилась на земле. Там в освобожденных районах даже мысли нет у большинства населения опять возвращаться под контроль неонацистских властей, или властей, которые всячески потакают неонацизму".