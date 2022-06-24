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Лавров: Вранье стало визитной карточкой украинского режима
Провокации и ложь. Так двумя словами можно описать политику официального Киева. Все обещания, в том числе своим гражданам прекратить боевые действия, оказались пустым звуком.
Методично бомбили Донбасс вместо выполнения Минских соглашений. О том, что вранье стало визитной карточкой украинского режима, в эксклюзивном интервью нашему телеканалу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Так было при Порошенко, так остается при Зеленском. Он тут недавно, насупив брови в камуфляже, или как там у него эта маечка называется, заявлял о лживости сообщений относительно того, что украинские Вооруженные силы бомбят центр Донбасса и другие населенные пункты. Хотя даже западная пресса, которая всячески выгораживает украинских неонацистов, уже признала, что сообщения о том, будто это делают российские Вооруженные силы, являются неправдой. И на самом деле всем прекрасно известно, как бомбят Донецк. Если что-то не показывают в Европе и в Америке, то любое иностранное посольство имеет возможность здесь, в Минске, наблюдать репортажи с места событий. И невозможно даже вообразить, что они не знают правду.
Большое интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым доступно на YouTube-канале АТН и на сайте Белтелерадиокомании www.tvr.by.
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