Лавров: Вранье стало визитной карточкой украинского режима

Так было при Порошенко, так остается при Зеленском. Он тут недавно, насупив брови в камуфляже, или как там у него эта маечка называется, заявлял о лживости сообщений относительно того, что украинские Вооруженные силы бомбят центр Донбасса и другие населенные пункты. Хотя даже западная пресса, которая всячески выгораживает украинских неонацистов, уже признала, что сообщения о том, будто это делают российские Вооруженные силы, являются неправдой. И на самом деле всем прекрасно известно, как бомбят Донецк. Если что-то не показывают в Европе и в Америке, то любое иностранное посольство имеет возможность здесь, в Минске, наблюдать репортажи с места событий. И невозможно даже вообразить, что они не знают правду.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России

