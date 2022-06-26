Лавров: Вранье стало визитной карточкой украинского режима

Запад уже расплачивается за свое лицемерие. Тот же украинский конфликт, который они использовали как предлог для развертывания санкционной атаки на Россию, для западной аудитории подается в сугубо искаженном контексте. Неудивительно, что и визитной карточкой украинского режима стало вранье.

Идет постоянное выгораживание киевского режима Западом, мы наблюдаем неспособность принять альтернативную точку зрения и видим попытки изменения геополитического мироустройства. Борьба за влияние и ресурсы, устранение конкурентов, абсурдность санкций и тотальная цензура. Мнениями по самому широкому спектру международной повестки с нашим телеканалом поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Они врали, когда гарантировали соглашение с Януковичем, которое разорвала оппозиция. Они врали, когда гарантировали Минские договоренности, чем они очень кичились - Германия и Франция. И когда мы ежемесячно призывали их посмотреть на безобразия, которые творит Киев, публично, официально, устами президента отказываясь выполнять Минские договоренности, они уходили в тень и призывали нас войти в положение украинского государства. Это вот такая натура наших европейских партнеров. Мы теперь ее знаем очень хорошо. Она вывернута наизнанку.

"Меня совсем не удивляет, что вранье стало визитной карточкой украинского режима. Так было при Порошенко, так остается и при Зеленском. Он тут недавно, насупив брови, в камуфляже, или как там у него эта маечка называется, заявлял о лживости сообщений относительного того, что украинские вооруженные силы бомбят центр Донбасса и другие населенные пункты. Хотя даже западная пресса, которая всячески выгораживает украинских неонацистов, уже признала, что сообщения о том, будто это делают российские вооруженные силы, являются неправдой. И на самом деле всем прекрасно известно, как бомбят Донецк, - рассказал министр иностранных дел Российской Федерации. - Если что-то не показывают в Европе и в Америке, то любое иностранное посольство имеет возможность здесь, в Минске, наблюдать репортажи с места событий. И невозможно даже вообразить, что они не знают правду".