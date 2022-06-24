ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Лавров: Запад боится честного состязания

Так называемые ценности Евросоюза - всего лишь ширма демократии. Запад объявил войну всему миру. Цинизм его пропаганды не умещается в рамки приличия. Может потому сами они так боятся правды?

Закрытие неугодных YouTube-каналов, блокирование телевизионных спутниковых каналов. Неужели надеются отгородиться от реального положения дел ширмой лжи? Ответ на этот вопрос прозвучал в эксклюзивном интервью нашему телеканалу министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Запад боится честного состязания - это многим хорошо известно. Отсюда и "отмена культуры" любой страны, выступающей с собственных, национально ориентированных позиций, запрет на вещание телеканалов, вычеркивание из соцсетей неугодных политиков и всего, что расходится с неолиберальной концепцией мира. (Уголовное преследование) Запад в общем-то живет не по правде. Президент Путин назвал западное сообщество, коллективный Запад "империей лжи". Это очень меткое высказывание, я с ним абсолютно согласен.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Большое интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым доступно на YouTube-канале АТН и на сайте Белтелерадиокомании www.tvr.by.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все