Запад боится честного состязания - это многим хорошо известно. Отсюда и "отмена культуры" любой страны, выступающей с собственных, национально ориентированных позиций, запрет на вещание телеканалов, вычеркивание из соцсетей неугодных политиков и всего, что расходится с неолиберальной концепцией мира. (Уголовное преследование) Запад в общем-то живет не по правде. Президент Путин назвал западное сообщество, коллективный Запад "империей лжи". Это очень меткое высказывание, я с ним абсолютно согласен.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России

