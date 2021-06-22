Лайфхаки для правильного отдыха под солнцем

Жара не отступает! На столбиках плюс 34. Такая погода окрасила климатическую карту в оранжевый цвет, а на завтра синоптики вообще местами прогнозируют максимальный - красный - уровень опасности. Многие минчане ищут свое место под солнцем на берегу популярных водохранилищ.

В зонах отдыха ажиотаж даже в будни. ОСВОД просит соблюдать правила поведения во время купания. Быть внимательными следует и на пикниках - в лесных массивах сохраняется пожароопасная ситуация. Медики также дают советы. Илья Цветков собрал лайфхаки о безопасном отдыхе в жаркую погоду (видео).

