Лайнер компании Ryanair экстренно сел в Национальном аэропорту Минск

Новость последнего часа. В Национальном аэропорту Минск экстренно приземлился борт компании Ryanair. Самолет летел из Афин в Вильнюс. Однако во время пролета над нашей территорией поступила информация о минировании лайнера. И хотя по скриншоту маршрута видно, что борт был почти над границей, обратились к Минску, чтобы приняли самолет. Тут же о ситуации было доложено Президенту. Александр Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать! Ведь в этой ситуации самое главное - безопасность и жизни людей. И важно: до Вильнюса лететь было однозначно ближе. Однако обратились именно к Минску. Какой бы ни была политическая ситуация, Беларусь точно не из тех, кто откажет в трудной ситуации (чего не скажешь о соседях с Запада). Тем более когда на кону жизни людей.

