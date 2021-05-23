3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Лайнер компании Ryanair экстренно сел в Национальном аэропорту Минск
Новость последнего часа. В Национальном аэропорту Минск экстренно приземлился борт компании Ryanair. Самолет летел из Афин в Вильнюс. Однако во время пролета над нашей территорией поступила информация о минировании лайнера. И хотя по скриншоту маршрута видно, что борт был почти над границей, обратились к Минску, чтобы приняли самолет. Тут же о ситуации было доложено Президенту. Александр Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать! Ведь в этой ситуации самое главное - безопасность и жизни людей. И важно: до Вильнюса лететь было однозначно ближе. Однако обратились именно к Минску. Какой бы ни была политическая ситуация, Беларусь точно не из тех, кто откажет в трудной ситуации (чего не скажешь о соседях с Запада). Тем более когда на кону жизни людей.
Уже известно, что сообщение о присутствии на борту взрывного устройства не подтвердилось. По поручению Главнокомандующего, для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель. Сейчас МиГ-29 дожидается, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить борт до границы с Литвой. Подробности в 21:00 в "Главном эфире".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Госдеп: США продолжат передавать Киеву разведданные
Монумент "Родина-мать зовет!" - официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Нетаньяху предложил палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного заложника
В Тбилиси протестующие напали на журналистов грузинского телеканала
Регионы
Все
Происшествия
Все
Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП