Лающий кашель у ребенка, причины и лечение

Кашель - этополезныйрефлекс

Вдоль всего дыхательного пути - в носу, придаточных пазухах носа, глотке, гортани, трахеях, бронхах, плевре - расположены многочисленные рецепторы. Как только что-то попадает в дыхательные пути или раздражает их, они подают сигнал в мозг: дескать, нужно срочно выдворять "непрошенных гостей" или то, что мешает дыханию. И мышцы дыхательных путей сокращаются, вызывая форсированный выдох через рот. Функция кашля - очистить дыхательный тракт и предупредить повреждения, которые могут помешать нормальному дыханию. А в дыхательных путях может быть все что угодно - вирусы, бактерии, пыль, аллергены, даже частицы пищи. Таккашель помогает от них избавиться.

Лающий кашель - это симптом. Причина - чаще всего вирусы

Лающий кашель - это опасное для детей состояние, которое может привести к удушью. Причины - анатомически узкая голосовая щель (между голосовыми связками), рыхлая подслизистая клетчатка. При вирусной инфекции слизистая в области голосовых связок воспаляется, отекает, просвет для воздуха сужается, что иногда заканчивается удушьем (это крайний случай).

Какие

симптомы характеризуют ложный круп, или обструктивный ларинготрахеит.

Давайте обозначим главные. Их три:

лающий кашель,

осипший голос,

затрудненное дыхание.

Тяжело дышать, особенно ночью. Днем у ребенка может быть небольшая температура, а ночью ребенок просыпается от того, что ему трудно дышать, и его мучает, "бьет" лающий кашель, а голос осип. Если у ребенка эти симптомы,будьте внимательны, это не просто кашель, это критическое состояние.

Нужно выгонять инфекцию! Как? Эффективно при простудах - прополоскать горло, использоватьспрей ипринять лекарства.

Ингаляции помогает доставить лекарство прямо в цель - поразить вирусы там, где они поселились. И это, пожалуй, наиболее эффективный способ борьбы. Для этого можно использовать технику. Например, ингалятор.

Насколько эффективен ингалятор, и при каких заболеваниях он наиболее полезен?

Важно, чтобы можно было регулировать размер частиц аэрозоля, чтобы прицельно воздействовать на верхние или нижние дыхательные пути. Это позволяет ингаляторOmron A3 Complete. Частицы 10 мкм оседают на связках, глотке, гортани, поэтому повышается эффективность лечения ларинготрахеита. Если нужно лечить нижние дыхательные пути (бронхиты, бронхиальную астму), размер частиц должен быть меньше 5 мкм. В ингаляторе Omron A3 Complete - 3 мкм.

Смотрите в видео подробные ответы на вопросы:

Использовать стерильный физраствор натрия хлорида для ингалятора. - Можно.

Ингаляции можно проводить даже минеральной водой. - Нет!

Использовать глазные и ушные капли с антибиотиком. - Нет!

Можно использовать эфирные масла для ингаляций? - Категорически нет!

Можно ли делать ингаляции при повышенной температуре? - Можно. Лихорадка не является противопоказанием.

Итак, мы провели ингаляцию. Что дальше? Поспать? Или можно играть, бегать, кушать, гулять? - Никаких ограничений нет. Если ребенок взбодрился, то это показатель эффективности мер, которые приняты.

Важно правильно хранить ингалятор, правильно его обработать, чтобы во влажной среде не разводилась инфекция. Обязательно читайте инструкцию!

Кашель может быть вызван не только болезнями дыхательной системы. Какие причины могут быть, помимо инфекций дыхательных путей?.

Носоглоточное затекание – стекание секрета из полости носа по задней стенке глотки в дыхательные пути. Одна из самых частых причин хронического кашля. Он бывает при рините и синусите, то есть при любом насморке, в том числе аллергическом и медикаментозном, но иногда и при новообразованиях. В ряде случаев специалист сможет определить причину дрип-синдрома, посмотрев на особенности выделений из носа. Остановить постназальные затекания сможет только устранение причины хронического насморка: раздражение и мокрый кашель.

ГЭРБ - рефлюксная болезнь: из желудка в пищевод забрасывается содержимое желудка и достигает голосовых связок и тоже вызывает кашель.

Глисты. Более миллиарда человек в мире заражены кишечными нематодами – микроскопическими червями. И они вызывают кашель.Глистная инвазия (самое распространенное заболевание – аскаридоз) может вызывать сухой кашель и жжение за грудиной, усиливающееся при глубоком вдохе.

Нервы. Есть так называемый нейрогенный кашель. Первая его разновидность – индуктивный, то есть заразительный. Например, феномен, описанный профессором Ганноверского университета Андриасом Вагинером, – "кашель на концерте", когда люди кашляют в два раза чаще. Вторая разновидность этого явления - кашель тревожного ожидания: описан у людей с неврозом из-за опасения куда-то опоздать или перед публичным выступлением. Есть и другие разновидности.