Лазаревич рассказала, что должно понравиться гостям и спортсменам на II Играх стран СНГ

Работа не ограничивается тем, чтобы в точках был организован общепит либо реализация продукции. Работа постоянно ведется, чтобы нашим гостям было комфортно в городе Минске. И нам бы хотелось, чтобы они еще вернулись после Игр уже с целью отдыха и получения каких-то дополнительных знаний о городе Минске и нашей стране. Поэтому мы работаем плотно с нашими регионами, чтобы привлекать потом спортсменов на отдых в наши замечательные санаторно-курортные центры. Я уверена, что большую часть наших гостей мы увидим еще не один раз в городе.

НадеждаЛазаревич