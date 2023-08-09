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Лазаревич рассказала, что должно понравиться гостям и спортсменам на II Играх стран СНГ
В Минске проводится значительная часть спортивных состязаний II Игр стран СНГ. Во многом потому, что здесь сосредоточена соответствующая спортивная инфраструктура. Сколько длилась подготовка столичных объектов к играм, в проекте "Экономическая среда" рассказала первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Надежда Лазаревич.
По ее словам, в Минске постоянно проходят мероприятия большого формата, в том числе и спортивные. "Это столица нашей страны, мы здесь постоянно находимся в тонусе. Для нас провести какое-то серьезное мероприятие - это уже как бы обычная практика, - заверила она. - Конечно же, с учетом важности вопроса мы отнеслись к этому еще более внимательно, провели не одну встречу совместно со всеми заинтересованными, кто организовывал быт спортсменов в части питания, расселения, организации торговых объектах, чтобы была представлена вся символика в широком формате. Чтобы в центре Минска было место, где болельщики и спортсмены, которые уже отыграли игры, могли прийти отдохнуть, покушать национальную кухню либо кухню своей страны".
Мы предусмотрели, что очень много будет спортсменов из восточных стран, соответственно кухня должна быть с учетом приготовления халяль. Мы тоже предусмотрели, чтобы можно было купить промопродукцию. Конечно же, жизнь города не завершается в девять вечера. У нас проходят концерты в центре Минска около Дворца спорта, где спортсмены, гости могут пообщаться и обменяться контактами, впечатлениями.
Она подчеркнула, что на особом счету безопасность. "Наша милиция работает круглосуточно, здравоохранение подключено для того, чтобы если вдруг какие-то внеплановые ситуации (которых нет), но вместе с тем оно всегда у нас на боевом посту".
Работа не ограничивается тем, чтобы в точках был организован общепит либо реализация продукции. Работа постоянно ведется, чтобы нашим гостям было комфортно в городе Минске. И нам бы хотелось, чтобы они еще вернулись после Игр уже с целью отдыха и получения каких-то дополнительных знаний о городе Минске и нашей стране. Поэтому мы работаем плотно с нашими регионами, чтобы привлекать потом спортсменов на отдых в наши замечательные санаторно-курортные центры. Я уверена, что большую часть наших гостей мы увидим еще не один раз в городе.
Смотрите проект "Экономическая среда" ЗДЕСЬ
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