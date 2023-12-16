Лазерное шоу, угощения и сказочное представление - как в Могилеве дали старт акции "Наши дети"?

В Могилеве старт благотворительной акции "Наши дети" дали новогодние мероприятия. Лазерное шоу, угощения и сказочное представление. Яркие эмоции подарили юные солисты, танцоры театров-студий и музыканты. Не обошлось без сюрпризов. Сертификаты на тысячу рублей вручили двум отцам, у которых 15 декабря родились малыши. Кульминацией стало торжественное зажжение огней на главной елке области.

