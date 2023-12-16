ЭкономикаПрезидентПолитикаОбществоПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Лазерное шоу, угощения и сказочное представление - как в Могилеве дали старт акции "Наши дети"?

В Могилеве старт благотворительной акции "Наши дети" дали новогодние мероприятия. Лазерное шоу, угощения и сказочное представление. Яркие эмоции подарили юные солисты, танцоры театров-студий и музыканты. Не обошлось без сюрпризов. Сертификаты на тысячу рублей вручили двум отцам, у которых 15 декабря родились малыши. Кульминацией стало торжественное зажжение огней на главной елке области.

Добрый зимний марафон продлится до 15 января. За это время высшие должностные лица страны, руководители организаций и общественных объединений посетят школы-интернаты, детские дома, больницы, реабилитационные центры. Без подарка не останется ни один ребенок.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все