Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части

5 ноября в США в 60-й раз пройдут выборы президента.

За пост борются кандидат от демократов и вице-президент Камала Харрис и представитель республиканцев, экс-президент США Дональд Трамп, а также кандидат от Либертарианской партии Чейз Оливер, представитель Партии зеленых Джилл Стайн и представители менее известных партий и независимые кандидаты.

Основных кандидатов традиционно два. Изменится ли что-то с приходом либо Харрис, либо Трампа, и каким образом, в студии "Первого информационного" рассказала Ольга Лазоркина - аналитик Белорусского института стратегических исследований.

"Конечно, изменится. Мы увидели, что демократы за 4 года не сумели изменить картину. В 2024 году американцы подошли с точно такими же результатами, как это было 4 года назад, когда они пытались сместить Трампа. Америка расколота ровно на две части. Мы видим это по предварительным опросам. И экономическая ситуация явно не улучшилась. Значит, будет ухудшение", - считает эксперт.

Кроме того, по ее словам, внешняя политика никогда не играла существенной роли в избирательной кампании. А сегодня можно видеть, что она буквально следует за внутренней политикой. И это очень серьезно накаляет ситуацию.

"И Харрис, и Трамп ведут разговор со своими избирателями, включая туда Украину - регион, который американцы в большинстве своем даже показать на карте не могут, - убеждена Лазоркина. - Но накаляется обстановка именно защитой демократии, что тоже американцы слабо понимают. Про Афганистан, Ирак им хотя бы что-то объясняли. А сейчас ситуация намного сложнее. Вкупе эти два фактора оказывают очень серьезное влияние на предвыборную кампанию и на следующие шаги".

Лазоркина также напомнила, что были совершены покушения на Трампа.

Кроме того, она предполагает, что ситуация в США до 20 января 2025 года будет более чем нестабильной, т.к. выборы президента проходят в ноябре, а инаугурация состоится только в январе. "И этот период Трампу, если он выиграет, нужно будет продержаться, в том числе и выжить".

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований: