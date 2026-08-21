Лазоркина: Вопросы, которые волнуют экспертов сегодня, - это понимание безопасности

Официальный запуск переговоров по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в ХХI веке запланирован на сентябрь 2026 года в Нью-Йорке на площадке ООН. Об этом 18 августа заявил посол Беларуси в России Юрий Селиверстов на круглом столе в посольстве, посвященном будущей хартии.

Сегодня мир нуждается в инициативах, чтобы можно было представить некую альтернативу развития: не только эскалация, но и мирная жизнь. Об этом в студии "Первого информационного" заявила Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований.

"И только в нашем регионе сегодня формируется, куется, если использовать такое, может быть, и устаревшее слово, мирная повестка на многие десятилетия. Состоялась встреча экспертного сообщества. Это важный момент, потому что любая инициатива должна пройти определенную апробацию. Сегодня все документы, касающиеся безопасности, урегулирования, вообще мирной жизни, должны пройти через людей. И до людей могут донести как раз эксперты. Экспертное сообщество очень важно, потому что в нем есть не только представители аналитических центров, но еще и образовательных учреждений. А они работают с молодежью. И, соответственно, эта цепочка намного шире", - отметила аналитик.

По ее словам, вопросы, которые волнуют экспертов сегодня, - это понимание безопасности. "Что мы понимаем под безопасностью здесь, у нас в регионе? Какой смысл мы вкладываем? Документов по безопасности достаточно много, но они устарели. Они зафиксировали тот мир, который был когда-то, а сейчас его нет. Появилась и новая терминология. Ведь в тех документах нет терминов "многообразие", "многополярность", "многосторонность". Что мы вкладываем - Беларусь, Россия, страны постсоветского пространства? И в целом идеи должны быть наши. Раньше мы в определенной мере опирались на подходы небольшой части мирового интеллектуального сообщества, сегодня задача более масштабная, поэтому экспертное сообщество именно это и обсуждает", - констатировала Ольга Лазоркина.