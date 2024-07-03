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Лазоркина: Для Беларуси ШОС - это прежде всего альтернативная площадка, в рамках которой формируется новый многополярный мир
Для Беларуси ШОС - это прежде всего альтернативная площадка, в рамках которой формируется новый многополярный мир. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявила Ольга Лазоркина - аналитик Белорусского института стратегических исследований.
"Мы говорим о многополярном мире, который вот-вот наступит. Я думаю, что любого белоруса, которого остановишь сегодня на улице, он скажет, что мы ждем именно этого. И наше вступление в ШОС означает то, что мы не просто присоединяемся к каким-то уже существующим идеям, мы сами будем формировать этот многополярный мир. Потому что на чем он будет основываться, сегодня еще только вырисовывается. Мы знаем некие исходные точки, но ведь теория и практика - это абсолютно разные вещи, - добавила Лазоркина. - Поэтому мы присоединяемся к ШОС для того, чтобы участвовать в практике, чтобы голос Беларуси, как и других стран, именно средних и малых, был сегодня слышен. Потому что великие державы, к сожалению, не в состоянии сегодня регулировать ту ситуацию, которую мы наблюдаем".
Поделился своим мнением и Петр Петровский - политолог: "Со вступлением в ШОС Шанхайская организация сотрудничества благодаря Беларуси перестает быть узкорегиональной. Изменяются уставные требования. Мы - не азиатская страна, но мы вступаем в ШОС. ШОС становится полноправной международной организацией, фактически альтернативным центром силы западным организациям типа ОБСЕ и прочим подобным".
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