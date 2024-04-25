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Лазоркина: Запросы, на которые отвечает ВНС, закрывают все чувствительные сегменты нашего общества

Представители разных регионов и абсолютно всех сфер деятельности - гости выездных студий АТН. Спикеры делятся своим мнением. Все сходятся в одном - мы делаем большое дело, когда строим дальнейшую концепцию развития Беларуси.

Когда готовилась Конституция, а под Конституцию прорабатывалось законодательство, в том числе обеспечивающее деятельность ВНС, конечно же, продумывалась каждая норма. Но норму написать - это одно, а наполнить духом реальной работы - это уже совсем другое. О чем и сказал председатель ВНС
Вадим Ипатов, зампредседателя Палаты представителей национального собрания Беларуси
ВНС - это прежде всего завершающий элемент в политической системе РБ, и запросы, на которые он отвечает, не просто разнообразные, они закрывают все чувствительные сегменты нашего общества. Прежде всего речь идет о горизонтальной коммуникации. Сегодня мы видим, что в рамках ВНС широко представлены гражданские структуры, и мы будем выстраивать наши концепты гражданского общества - не противостояния, а только созидания и развития. Это культура политического участия, когда все вопросы решаются цивилизованно не на улице, а в рамках наших новых действующих органов
Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований

Сегодня делегаты рассмотрят новую Концепцию национальной безопасности, Военную доктрину Беларуси.

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