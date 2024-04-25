Лазоркина: Запросы, на которые отвечает ВНС, закрывают все чувствительные сегменты нашего общества

ВНС - это прежде всего завершающий элемент в политической системе РБ, и запросы, на которые он отвечает, не просто разнообразные, они закрывают все чувствительные сегменты нашего общества. Прежде всего речь идет о горизонтальной коммуникации. Сегодня мы видим, что в рамках ВНС широко представлены гражданские структуры, и мы будем выстраивать наши концепты гражданского общества - не противостояния, а только созидания и развития. Это культура политического участия, когда все вопросы решаются цивилизованно не на улице, а в рамках наших новых действующих органов

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований