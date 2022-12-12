Лебедев: Гуманитарная сфера - одна из ключевых для сотрудничества в СНГ

Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев направил приветствие участникам и гостям XV Форума творческой и научной интеллигенции государств - участников СНГ, сообщает БелТА.

В приветствии отмечается, что проведение юбилейного форума в Ташкенте свидетельствует о стремлении Узбекистана к дальнейшему сохранению и расширению гуманитарного взаимодействия в рамках Содружества, развитию общего гуманитарного пространства. Сергей Лебедев считает символичным также, что столь значимое гуманитарное мероприятие проходит в Узбекистане, который необычайно богат своим культурным и историческим прошлым, и завершает в 2022 году в Содружестве Независимых Государств Год народного творчества и культурного наследия.

"Общегуманитарная сфера выступает одним из ключевых направлений взаимовыгодного сотрудничества в рамках СНГ, является важным объединяющим началом, основанным на исторической и культурной общности, духовных традициях и ценностях, доверии между народами. За более чем 30-летнюю историю существования Содружества взаимодействие стран СНГ в гуманитарной сфере осуществлялось по очень широкому спектру направлений, прежде всего по формированию общих образовательного, научного, информационного и культурного пространств. Развивалось сотрудничество по работе с молодежью, в области охраны здоровья населения и оказания медицинской помощи гражданам государств СНГ, в области физической культуры и спорта, туризма, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии", - говорится в приветствии председателя Исполкома СНГ.

Девиз нынешнего форума - "Гуманитарное сотрудничество - опыт тридцати лет и перспективы развития". По мнению Сергея Лебедева, в этом контексте значимым является обсуждение на различных площадках форума таких актуальных вопросов гуманитарного сотрудничества в Содружестве, как научно-образовательное сообщество, новейший культурный код СНГ, новые механизмы интеграции литературы стран Содружества, сотрудничество молодежи стран СНГ.

"Важно, что в Год народного творчества и культурного наследия Содружества в рамках форума состоится дискуссия по теме "Культурное наследие стран Содружества". Гуманитарной тематике нынешнего года в значительной степени соответствуют завершившаяся в начале декабря в столице Узбекистана представительная международная ярмарка ремесленных изделий и технологий Craft Fair Uzbekistan и Ташкентская международная туристическая ярмарка "Туризм на Шелковом пути - 2022", а также прошедшие в этом году в республике международный фестиваль танца "Лазги" (г. Хива), VI Международный конгресс "Культурное наследие Узбекистана - фундамент нового Ренессанса" (г. Самарканд)", - отметил Сергей Лебедев.

По его словам, развитию гуманитарного сотрудничества в рамках Содружества будет способствовать реализация принятых накануне заявления глав государств - участников Содружества Независимых Государств о развитии сотрудничества в сфере культуры, плана приоритетных мероприятий гуманитарного сотрудничества на 2023-2024 годы, плана мероприятий по проведению в Содружестве в 2023 году Года русского языка как языка межнационального общения, международного проекта "Молодежная столица СНГ", а также межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" в городе Санкт-Петербурге, презентация которой состоится в рамках нынешнего форума.

Сергей Лебедев выразил уверенность, что благодаря царящей на форуме открытой и доверительной атмосфере, солидарной позиции творческой и научной интеллигенции также будет внесен достойный вклад в реализацию задач, связанных с развитием гуманитарного взаимодействия и межкультурного диалога на пространстве Содружества.