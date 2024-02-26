Лебедев: Мы искренне желаем, чтобы выборы привели к мирной, стабильной, благополучной жизни в Беларуси

Мы разъехались по всей республике - 235 человек практически из всех стран Содружества. На всех участках, которые я посетил, музыка звучит, выступления художественной самодеятельности, профессиональных артистов, работают буфеты, и настроение у избирателей, как мы видим, праздничное. На всем пространстве СНГ, к счастью, сохранилась эта традиция - делать из выборов праздник. Никаких нарушений в голосовании выявлено не было ни местными наблюдателями, ни нашими. Ну и мы искренне, от всей души желаем нашим братьям-белорусам, чтобы выборы привели к мирной, стабильной, благополучной жизни в Беларуси.

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ