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Лебедев: Мы искренне желаем, чтобы выборы привели к мирной, стабильной, благополучной жизни в Беларуси
Самой представительной наблюдательной миссией на выборах в Беларуси стала команда экспертов стран Содружества.
Мы разъехались по всей республике - 235 человек практически из всех стран Содружества. На всех участках, которые я посетил, музыка звучит, выступления художественной самодеятельности, профессиональных артистов, работают буфеты, и настроение у избирателей, как мы видим, праздничное. На всем пространстве СНГ, к счастью, сохранилась эта традиция - делать из выборов праздник. Никаких нарушений в голосовании выявлено не было ни местными наблюдателями, ни нашими. Ну и мы искренне, от всей души желаем нашим братьям-белорусам, чтобы выборы привели к мирной, стабильной, благополучной жизни в Беларуси.
Наблюдать за ходом проведения единого дня голосования в нашу страну приехали и независимые эксперты из Германии, Швейцарии, Франции, Польши. Для некоторых это первый визит в Беларусь. Их оценки и впечатления самые позитивные. Зарубежные эксперты отмечают высокий уровень организации и соблюдение стандартов демократических выборов.
Важно отметить меры безопасности, связанные с организацией выборов. Защищенность как членов комиссии, так и избирателей на высоком уровне. Мы все понимаем, что неподалеку - в Украине - идет война, а потому безопасность сейчас очень важна, и это то, что заслуживает большого уважения - обеспечение безопасности со стороны белорусского государства. И вот что еще важно, что отличает выборы на территории Беларуси от выборов в Польше - это атмосфера.
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