Лебедев: Политика санкций и давление, которое оказывает Запад на страны Содружества, побуждает к координации и укреплению усилий против развернувшейся "кампании вранья"

"Политика санкций и давление, которое оказывает Запад на страны Содружества, побуждает к координации и укреплению усилий против развернувшейся "кампании вранья". Такое заявление сделал генсекретарь СНГ Сергей Лебедев. В Минске сегодня состоялось заседание Совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций государств - участников СНГ и Административного совета Межгосударственного информационного пула стран Содружества. Впервые за долгое время встреча прошла в очном формате в штаб-квартире СНГ. В качестве наблюдателей подключились представители Туркменистана и Узбекистана. У медиапространства нет границ, а информационная повестка Содружества помогает укреплять связь между народами и распространять достоверную информацию на полях СНГ. Подробности у Юлии Алферовой.

Последний раз вот так в очном формате руководители крупнейших телерадиокомпаний Содружества встречались 4 года назад. Тем больше инициативы укрепить общее информационное пространство. И здесь далеко не про построение баррикад от инфополя, которым промывает мозги западная пресса в попытках разделить народы СНГ, а про донесение своевременной и достоверной.



В этом году межгосударственному информационному пулу 15 лет. Как в Казахстане доступны наши "Славянский базар" или Послание Президента парламенту и белорусскому народу, так и важнейшие события в жизни стран Содружества можно наблюдать на экранах белорусского телевидения. Только за прошлый год через так называемый файлообменник прошли порядка 4000 материалов. Роль координатора и технического оператора важнейшего инструмента выполняет МТРК "Мир".



Было 4000 материалов в прошлом году, если мы разделим их на 365 дней - это по 13 материалов в сутки как минимум каждый участник по 1 материалу в сутки, но с другой стороны наибольшая эффективность возникает во время различных совместных мероприятий. Владимир Казарезов, координатор межгосударственного информационного пула государств - участников СНГ, заместитель председателя МТРК "Мир"



Чтобы сохранить единство и все, что годами наживали дружественные страны в экономике, науке, культуре двигаться нужно быстрее, применяя новейшие информационные и коммуникационные технологии. Тем более темп задан на уровне лидеров государств.



Мы должны догонять наших лидеров, потому что подчас отношения импульсы и договоренности иногда опережают журналистов, и мы должны следовать этим темпам. Только таким инструментом, как пул телеканала "Мир" эту неприемлемую ситуацию, когда нам друг о друге рассказывают недружелюбные агентства недружелюбных стран. Петр Федоров, председатель Совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций государств - участников СНГ



Это действительно уникальная площадка для обмена мнениями и выработки мер, которые будут содействовать укреплению дружбы и сотрудничества. Об этом договорились за круглым столом. Возможность усилить партнерское взаимодействие и увидеть, как на самом деле живут белорусы.



СНГ живет, и структуры живут. В наше время это важно. Удалось перекинуться словами, у некоторый шок и представитель одной из страны сказал в шоке, то, что он черпает из интернета и что видит на самом деле, шокирует, война против нас и с представителя стран будем бороться, пусть посмотрят и сравнят. Иван Эйсмонт, Председатель Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси



Здесь за примерами далеко ходить не надо - представитель телерадиокомпании Казахстана был, мягко говоря, удивлен, когда лично приехал в Минск и посмотрел, сколько идет в разрез с той информацией, которую пытаются навязать извне.



Если в частности сказать про Беларусь, то у нас в казахстанском информационном пространстве совсем другие представления. Я со вчерашнего дня смотрю белорусские каналы - другая картина. Я говорю про сам контент и качество контента, и в этой сфере нам есть чем обменяться и учиться друг у друга. Азамат Кенесулы, заместитель председателя правления АО РТРК "Казахстан"

