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Лебедев: Процесс досрочного голосования проходит согласно всем нормам и законам
Для участковых избирательных комиссий Дзержинского района сегодняшний день оказался волнительным, но поводов для переживаний не было и быть не могло. Глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев в ходе своей проверки отметил, что процесс досрочного голосования проходит согласно всем нормам и законам, а члены избирательных комиссий со своей работой справляются четко и грамотно. Это идет вразрез с тем образом, который Запад пытается приписать нашей стране. Но Сергей Лебедев в этом вопросе однозначен.
Критиковали они нас, наверное, и будут критиковать, поэтому решение руководства Беларуси не приглашать западных наблюдателей вполне логично и обоснованно. Нечего приезжать сюда, чтобы искать какие-то вымышленные подвохи в организации выборов, нарушения, а потом критиковать нас, что что-то не так. У нас есть собственный Избирательный кодекс. Я разделяю слова Президента Республики Беларусь, что эти выборы для белорусов. Поэтому белорусы и будут организовывать выборы и дальше строить свою жизнь так, как хотят.
Международные наблюдатели уже работают по всем областям Беларуси, широко изучая картину досрочного голосования на выборах. По словам Сергея Лебедева, те сообщения, которые поступают в Штаб СНГ, радуют - процесс проходит спокойно и организованно.
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