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Лебедев: Процесс досрочного голосования проходит согласно всем нормам и законам

Для участковых избирательных комиссий Дзержинского района сегодняшний день оказался волнительным, но поводов для переживаний не было и быть не могло. Глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев в ходе своей проверки отметил, что процесс досрочного голосования проходит согласно всем нормам и законам, а члены избирательных комиссий со своей работой справляются четко и грамотно. Это идет вразрез с тем образом, который Запад пытается приписать нашей стране. Но Сергей Лебедев в этом вопросе однозначен.

Критиковали они нас, наверное, и будут критиковать, поэтому решение руководства Беларуси не приглашать западных наблюдателей вполне логично и обоснованно. Нечего приезжать сюда, чтобы искать какие-то вымышленные подвохи в организации выборов, нарушения, а потом критиковать нас, что что-то не так. У нас есть собственный Избирательный кодекс. Я разделяю слова Президента Республики Беларусь, что эти выборы для белорусов. Поэтому белорусы и будут организовывать выборы и дальше строить свою жизнь так, как хотят.
Сергей Лебедев, глава Миссии наблюдателей от СНГ

Международные наблюдатели уже работают по всем областям Беларуси, широко изучая картину досрочного голосования на выборах. По словам Сергея Лебедева, те сообщения, которые поступают в Штаб СНГ, радуют - процесс проходит спокойно и организованно.

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