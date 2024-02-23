Лебедев: Процесс досрочного голосования проходит согласно всем нормам и законам

Критиковали они нас, наверное, и будут критиковать, поэтому решение руководства Беларуси не приглашать западных наблюдателей вполне логично и обоснованно. Нечего приезжать сюда, чтобы искать какие-то вымышленные подвохи в организации выборов, нарушения, а потом критиковать нас, что что-то не так. У нас есть собственный Избирательный кодекс. Я разделяю слова Президента Республики Беларусь, что эти выборы для белорусов. Поэтому белорусы и будут организовывать выборы и дальше строить свою жизнь так, как хотят.

Сергей Лебедев, глава Миссии наблюдателей от СНГ