Лебедева о вмешательстве Главного центра информационно-психологических операций ССО ВСУ в дела Беларуси

Когда своих проблем по горло, но Украина вмешивается во внутренние дела Беларуси. С нашим корреспондентом Ксенией Лебедевой на неделе связались представители хакерской группы "Берегини" и передали интересную информацию о вмешательстве Главного центра информационно психологических операций Вооруженных сил Украины в дела Беларуси в поствыборный период - тот самый 2020 год.