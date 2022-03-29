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Лебедева о вмешательстве Главного центра информационно-психологических операций ССО ВСУ в дела Беларуси

Когда своих проблем по горло, но Украина вмешивается во внутренние дела Беларуси. С нашим корреспондентом Ксенией Лебедевой на неделе связались представители хакерской группы "Берегини" и передали интересную информацию о вмешательстве Главного центра информационно психологических операций Вооруженных сил Украины в дела Беларуси в поствыборный период - тот самый 2020 год.

О нюансах работы бойцов невидимого фронта на чужом поле смотрите сегодня в программе "Это другое".

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