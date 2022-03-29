3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Лебедева о вмешательстве Главного центра информационно-психологических операций ССО ВСУ в дела Беларуси
Когда своих проблем по горло, но Украина вмешивается во внутренние дела Беларуси. С нашим корреспондентом Ксенией Лебедевой на неделе связались представители хакерской группы "Берегини" и передали интересную информацию о вмешательстве Главного центра информационно психологических операций Вооруженных сил Украины в дела Беларуси в поствыборный период - тот самый 2020 год.
О нюансах работы бойцов невидимого фронта на чужом поле смотрите сегодня в программе "Это другое".
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов