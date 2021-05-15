"Лебединое озеро" возвращается в Большой театр

Символ мирового балета - "Лебединое озеро" - возвращается на сцену Большого. Народный артист СССР Валентин Елизарьев провел масштабную исследовательскую работу и сделал компиляцию сразу из пяти авторских постановок танцевальной классики, начиная от лебединых па 1938 года, придуманных первым хореографом "Озера" Асафом Мессерером. Теперь Минск второй город после Будапешта, где идет первоначальная классическая версия балета. Сказочная легенда о девушке-лебеде и судьбоносной охоте принца Зигфрида с забытыми фрагментами и в новой сценографии.



Валентин Елизарьев, народный артист СССР, художественный руководитель Большого театра Беларуси:

Я поставил некоторые сцены заново. Вписываясь в письмо выдающихся мастеров прошлого, пытался вписаться к наследию, к которому мы очень бережно относимся. Спектакль очень трудный. Труппа очень любит его, очень любят зарубежные импресарио, и мы уже имеем несколько приглашений. И надеюсь, что белорусское "Лебединое озеро" как раскрывающее потенциал нашей труппы будет очень востребовано.



Для Большого театра постановка "Лебединого озера" седьмая. В этот раз для артистов пошили с нуля более 240 костюмов, а для оркестра буквально сдули пыль с дореволюционной партитуры Чайковского. Постановщики обещают хеппи-энд балетной истории.



