Лечение больных с COVID в центре внимания президента

О COVID, современном лечении пациентов, врачах и белорусском опыте борьбы с коронавирусом. Президент сегодня побывал в 6-й больнице, пообщался с коллективом и даже зашел в красную зону.

Медицинскую помощь больным здесь оказывают более тысячи сотрудников. С начала эпидемии в клинике помогли пяти с половиной тысячам людей с COVID. Сейчас в учреждении находятся 767 пациентов, из них 28 - в реанимации. Средняя зарплата в больнице за октябрь - более 2200 рублей, а у врачей реанимации - около семи - девяти тысяч. За счет этих надбавок молодые специалисты построили квартиры. В Беларуси продолжает расти заболеваемость пневмониями. В стационарах - более 25,5 тысяч пациентов, что значительно выше летнего уровня.

Президент: Коронавирус перестал быть лишь медицинской проблемой

На встрече с коллективом больницы глава государства подчеркнул: высокая заболеваемость коронавирусом - очень серьезная проблема для страны и для него как руководителя. Хотя Беларусь уже сталкивалась с угрозой в первую волну и успела наработать опыт. Важно не допустить паники. А сам короновирус - уже давно перестал быть только медицинской проблемой. Доплаты за работу с больными коронавирусной инфекцией сохранятся.







Президент о коронавирусе: Мы прошли путь правильно

"Важно, что весь мир убедился, что мы тогда прошли этот путь правильно, - констатировал белорусский лидер. - Мы этот путь прошли достойно - единственные в мире".