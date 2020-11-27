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Лечение больных с COVID в центре внимания президента
О COVID, современном лечении пациентов, врачах и белорусском опыте борьбы с коронавирусом. Президент сегодня побывал в 6-й больнице, пообщался с коллективом и даже зашел в красную зону.
Медицинскую помощь больным здесь оказывают более тысячи сотрудников. С начала эпидемии в клинике помогли пяти с половиной тысячам людей с COVID. Сейчас в учреждении находятся 767 пациентов, из них 28 - в реанимации. Средняя зарплата в больнице за октябрь - более 2200 рублей, а у врачей реанимации - около семи - девяти тысяч. За счет этих надбавок молодые специалисты построили квартиры. В Беларуси продолжает расти заболеваемость пневмониями. В стационарах - более 25,5 тысяч пациентов, что значительно выше летнего уровня.
Президент: Коронавирус перестал быть лишь медицинской проблемой
На встрече с коллективом больницы глава государства подчеркнул: высокая заболеваемость коронавирусом - очень серьезная проблема для страны и для него как руководителя. Хотя Беларусь уже сталкивалась с угрозой в первую волну и успела наработать опыт. Важно не допустить паники. А сам короновирус - уже давно перестал быть только медицинской проблемой. Доплаты за работу с больными коронавирусной инфекцией сохранятся.
Президент о коронавирусе: Мы прошли путь правильно
"Важно, что весь мир убедился, что мы тогда прошли этот путь правильно, - констатировал белорусский лидер. - Мы этот путь прошли достойно - единственные в мире".
Президент анонсировал серьезные изменения в системе медобразования. Заявил о том, что белорусам стоит заниматься вакциной и заметил - намерен в ближайшее время посетить ряд медучеждений, которые задействованы в борьбе с коронавирусом. Много говорили сегодня и о геополитике, влиянии современных медиа на общество, а также технологиях цветных революций и действиях наших западных соседей. Подробности - в вечерних выпусках.
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