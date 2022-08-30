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Лечение искусством практикуют в белорусских санаториях

Художественная галерея открылась в одной из здравниц Нарочанского края Минской области. Первая экспозиция - выставка картин белорусского сюрреалиста Георгия Скрипниченко. С арт-процедурамиознакомилась Лариса Гулякевич (видео).

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