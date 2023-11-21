Лечите изжогу содой? Это может быть опасно!

В интернете можно увидеть рекомендации, что при изжоге советуют пить воду с содой. Российский медик, биолог, фитотехнолог лекарственных растений Нелли Петросян, не советует следовать данной рекомендации, пишет sb.by.

Медик предупреждает: принимать соду при изжоге очень опасно для здоровья!"Пить соду при изжоге - самое ужасное, что может сделать человек в такой ситуации со своим организмом. Среда в желудке должна быть кислой. Дело в том, что соляная кислота не допускает проникновения микробов в организм. Когда мы убираем соляную кислоту содой, то открываем путь, что очень опасно", - отметила Нелли Петросян.



Лечение изжоги с помощью соды чревато развитием предракового состояния. "Прием соды при изжоге может привести к гипоацидному гастриту, а это предраковое состояние", - предупредила Нелли Петросян.



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