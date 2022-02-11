Лед на белорусских водоемах становится менее прочным

Напоминаем, что толщина льда должна быть не менее 7 сантиметров для безопасного выхода на лед. Там, где лед мутный, молочный, не стоит выходить. Там, где трава, он будет тоньше, упавшее дерево - тоже. Температура меняется каждый день, мы каждый день ведем учет, в том числе и толщины льда. Все можно узнать у нас на сайте

Олег Люцко, начальник спасательной станции "Заславль-1"