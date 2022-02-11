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Лед на белорусских водоемах становится менее прочным
Февраль в Беларуси отмечается частыми температурными перепадами. Лед на водоемах становится менее прочным и неоднородным. Сейчас его толщина относительно безопасная - около 10-15 сантиметров. Однако спасатели напоминают - состояние кристального покрытия меняется ежедневно. Рыбакам советуют не выходить на лед в одиночку. Важно при этом соблюдать дистанцию в 5-6 метров, не делать большое количество лунок. Не стоит забывать и о спасательном жилете.
Напоминаем, что толщина льда должна быть не менее 7 сантиметров для безопасного выхода на лед. Там, где лед мутный, молочный, не стоит выходить. Там, где трава, он будет тоньше, упавшее дерево - тоже. Температура меняется каждый день, мы каждый день ведем учет, в том числе и толщины льда. Все можно узнать у нас на сайте
Чтобы избежать жертв на льду, спасатели проводят профилактические рейды и беседы с любителями рыбной ловли. Быстро и эффективно мониторить ситуацию на водоемах помогает спецтехника.
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