Лед на водоемах из-за температурных контрастов становится менее прочным

Температурные контрасты влияют и на ситуацию на водоемах. Из-за перепадов с минуса на плюс лед становится менее прочным и неоднородным. Пока его толщина относительно безопасна - около 15 сантиметров. Однако спасатели напоминают: состояние покрытия меняется резко и ежедневно. Рыбакам не советуют выходить на лед в одиночку. Важно при этом соблюдать дистанцию в 5-6 метров, не делать много лунок, а также иметь при себе спасательный жилет.