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Лед на водоемах из-за температурных контрастов становится менее прочным
Температурные контрасты влияют и на ситуацию на водоемах. Из-за перепадов с минуса на плюс лед становится менее прочным и неоднородным. Пока его толщина относительно безопасна - около 15 сантиметров. Однако спасатели напоминают: состояние покрытия меняется резко и ежедневно. Рыбакам не советуют выходить на лед в одиночку. Важно при этом соблюдать дистанцию в 5-6 метров, не делать много лунок, а также иметь при себе спасательный жилет.
Чтобы избежать жертв ледяной ловушки, спасатели проводят профилактические рейды. Беседуют с любителями рыбной ловли. Быстро и эффективно мониторить ситуацию на водоемах помогает и спецтехника.
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