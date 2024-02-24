Лед на водоемах начинает таять - предупреждает ОСВОД

Один неосторожный шаг - и можно попасть в ледяную ловушку. Об этом предупреждают в ОСВОДе. Сейчас на водоемах период таяния полотна, ведь на улице плюсовая температура.

Правила безопасности спасатели напоминают во время рейдов. Рыбакам необходимо иметь жилеты, веревки и зацепы. Бывает так, что первую помощь в воде нужно оказывать себе самостоятельно. Важно не паниковать.



Прежде чем ступить на лед, стоит набрать спасательную станцию. Специалисты дадут необходимые рекомендации, сообщат о местах безопасного выхода на покрытие, а также о его прочности.