Леди в бизнесе: первый день Форума женщин-предпринимателей Союзного государства прошел в Минске

21 мая в Минске стартовал Форум женщин-предпринимателей Союзного государства. Более полутысячи деловых леди из Беларуси и России приехали поделиться опытом. Ключевая цель - запустить новые совместные проекты и расширить кооперационные связи в рамках Союзного государства.

На тематических секциях презентовали инновационные решения для самых разных секторов экономики: от науки и туризма до искусственного интеллекта, криптоиндустрии и интернет-торговли.

Екатерина Лахова, президент Союза женщин России:

"Большой резерв заложен у наших женщин. Если мы хотим изменить экономическую ситуацию, рядом должны всегда присутствовать женщины".

Форум женщин-предпринимателей Союзного государства

Иван Вежновец, первый замминистра экономики Беларуси:

"Предпринимательство не имеет пола, но есть определенные сферы, в которых женщины себя больше проявляют с точки зрения предпринимательской инициативы. В первую очередь это бьюти-индустрия, сфера услуг, туристический сектор. При этом женщины сейчас заходят и в классический мужской бизнес - транспортные услуги и логистику".

Ольга Даргель, председатель первичной организации женщин-предпринимателей г. Минска:

"Именно этот форум показывает важность и сплоченность наших двух дружественных стран - России и Беларуси".

В Беларуси каждый третий предприниматель - именно представительница прекрасного пола. Доля женщин в бизнесе Беларуси и России примерно одинаковая - порядка 41-42 %.

Перевести бизнес из статуса точечного в системный на пространстве Союзного государства - с таким запросом на форум из Чувашской Республики приехала Лилия Шуравина. Уже более 30 лет она находится в бьюти-сфере. Лилия преодолела 1,4 тыс. километров, чтобы найти новые точки соприкосновения с белорусскими производителями.

Лилия Шуравина

Лилия Шуравина, индивидуальный предприниматель (Россия):

"Белорусская косметика в невероятном тренде сейчас в России, потому что здесь сочетается все: инновации, технология и соотношение "цена-качество". У меня есть список производителей, которые мне интересны, с кем я хочу сотрудничать на широкой основе".

3D-биопринтер и собственные клетки пациента - так в Самаре создают импланты для лечения диабета. Ученые запатентовали технологию, которая восстанавливает поджелудочную железу без отторжения. Итог - это уже сегодня меняет жизнь диабетиков, а завтра может стать стандартом лечения в Союзном государстве.

Инга Крупельницкая, президент Евразийской лиги женщин-изобретателей и технологических предпринимателей:

"У нас есть ряд мероприятий, которые мы бы хотели провести в рамках Союзного государства - первую евразийскую премию женщин-изобретателей и технологических предпринимателей. Это уникальный проект, в мире нет таких аналогов. Девушки будут представлять свои разработки, инновации, новейшие технологии".

Форум женщин-предпринимателей Союзного государства

Сертификация, валютный контроль, применение искусственного интеллекта, криптоиндустрия - эти и другие темы 21 мая обсуждали на тематических секциях. За деловыми переговорами прозвучало главное: барьеры преодолимы, когда есть общая цель. Этот форум не просто рабочая площадка, а символ единства женщин-предпринимателей Беларуси и России, которые доказывают, что экономика Союзного государства строится не только на сырье и контрактах, но и на человеческих связях.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"Союзное государство - два государства, которые ищут все точки соприкосновения для сотрудничества. Женщины - это всегда особый двигатель. Поэтому было решено символично в кинотеатре "Москва" создать такую площадку и провести первый Форум женщин-предпринимателей Союзного государства. Сегодня здесь собирается более 500 человек, из которых около 150 приехали из Российской Федерации. Уверена, что это станет нашей доброй традицией".

Елена Прохорова, председатель объединенной организации субъектов предпринимательской деятельности Белорусского союза женщин:

"Мы очень надеемся на то, что предпринимательское сообщество, которое сегодня присутствует на этой площадке, будет очень продуктивным и конструктивным. Те соглашения, которые мы подпишем завтра, приведут к реальным контрактам".