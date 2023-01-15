Ледяной дождь прошел в Минской области

Перебои со светом были зафиксированы в некоторых районах Минской области из-за непогоды. Накануне в столичном регионе прошел ледяной дождь, что привело к повреждениям на линиях электропередачи. На восстановительные работы было направлено более 20 бригад.

В связи с этим в ближайшее время спасатели рекомендуют убрать вещи с балконов и дворов, поставить машины в гаражи или парковаться вдали от деревьев. Пешеходам лучше быть подальше от шатких строений и домов с неустойчивой кровлей.